/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le Canada et la Suisse feront une annonce de coopération en matière de science, de technologie et d'innovation/

MONTRÉAL, le 12 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et le conseiller fédéral suisse Guy Parmelin feront une annonce de coopération Canada-Suisse en matière de science, de technologie et d'innovation.

Le ministre Champagne et le conseiller fédéral Parmelin fourniront des détails lors d'une conférence de presse qui aura lieu à Montréal (Québec). Une période de questions suivra.

Date : Le vendredi 14 avril 2023

Heure : 11 h 30 (heure de l'Est)

Lieu :

ABB Canada

800, boulevard Hymus

Saint-Laurent (Québec)

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement sont priés de confirmer leur présence auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] au plus tard à 14 h (heure de l'Est), le jeudi 13 avril. On leur demande d'arriver 30 minutes avant le début de l'événement.

