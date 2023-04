Négociation du secteur public - Les profs de cégep seront en action devant le bureau de Sonia LeBel





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 13 avril 2023 /CNW/ - Les membres de l'Alliance des syndicats de professeures et professeurs de cégep (ASPPC), réunis en instance à Trois-Rivières, se rendront au bureau de la députée locale et présidente du Conseil du trésor afin de réagir aux derniers développements dans les négociations pour le renouvellement de leurs conventions collectives tout en rappelant les priorités des profs de cégep pour assurer la pérennité de l'enseignement collégial.

Aide-mémoire

Quoi : Rassemblement pour rappeler les revendications des profs de cégep

Qui : Alliance des syndicats de professeures et professeurs de cégep (ASPPC)

Quand : 8 h 30 le vendredi 14 avril 2023

Où : Bureau de Sonia LeBel, 580 rue Barkoff, Trois-Rivières

Les représentantes et représentants de l'ASPPC seront disponibles pour des entrevues.

À propos

L'Alliance des syndicats de professeures et professeurs de cégep (ASPPC) regroupe l'ensemble des 61 syndicats du personnel enseignant du réseau collégial. Représentant plus de 20 000 personnes dans l'ensemble du Québec, l'ASPPC réunit les forces de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) et de la Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ) en vue du renouvellement des conventions collectives, qui arrivent à échéance en mars 2023. Cette alliance sectorielle s'ajoute au regroupement intersectoriel en front commun des centrales syndicales.

