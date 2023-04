Avis aux médias - Vincent Marissal poursuit sa « Tournée Santé » dans les Laurentides





MONTRÉAL, le 13 avril 2023 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le responsable de Québec solidaire en matière de Santé, Vincent Marissal, sera dans la région des Laurentides les jeudi 13 et vendredi 14 avril afin de rencontrer des travailleuses et travailleurs du réseau de la santé ainsi que divers groupes régionaux et syndicats en santé.

M. Marissal fera une mêlée de presse le jeudi 13 avril à 15h30 à côté de l'hôpital de Saint-Jérôme, à l'angle de la rue Saint-Marc et de la route 117.

Lors de sa tournée, le député de Rosemont rencontrera notamment:

La Coalition Santé Laurentides;

L'association des médecins omnipraticiens des Laurentides et de Lanaudière (AMOLL);

La Maison des naissances de Blainville ;

; Le Centre d'aide personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques Laurentides (CAPTCHPL);

Le Comité des usagers de l'hôpital de Saint-Jérôme;

Des travailleuses et travailleurs de l'hôpital de Saint-Jérôme et de l'hôpital de Sainte-Agathe .

AIDE-MÉMOIRE

Jeudi 13 avril Quoi: Rencontres privées avec des acteurs du milieu de la santé Heure: 10h à 14h30 Lieu: 347, rue du Palais, Saint-Jérôme



Quoi: Point de presse de Vincent Marissal Heure: 15h30 Lieu: Rue Saint-Marc, près du stationnement du Tim Hortons



Vendredi 14 avril Quoi: Rencontres privées avec des acteurs du milieu de la santé Heure: 9h30 à 10h45

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Communiqué envoyé le 13 avril 2023 à 06:00 et diffusé par :