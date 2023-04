The LYCRA Company lance la fibre LYCRA EnviroFittm lors de l'INDEXtm 23





The LYCRA Company, un chef de file mondial dans le développement de solutions innovantes et durables de fibre et technologiques pour les secteurs des soins personnels et de l'habillement, expose ses dernières innovations en matière de fibres pour les produits d'hygiène et de soins personnels à l'INDEXtm 23, le principal salon mondial des non-tissés, qui se déroule Palexpo à Genève, en Suisse, du 18 au 21 avril.

Lors du salon, The LYCRA Company lance commercialement la fibre LYCRA EnviroFittm, l'une des nombreuses fibres que la société a développées dans le cadre de sa plateforme de durabilité Planet Agenda. Grâce à son procédé chimique unique, la fibre LYCRA EnviroFittm utilise des fils plus fins, réduisant ainsi la quantité de fibres par article et aidant à conserver les ressources, sans compromettre la performance du produit.

« Nous sommes ravis de présenter la fibre LYCRA EnviroFittm, qui réduit le poids des fibres tout en maintenant la qualité et la performance globales dont les produits de soins personnels ont besoin », déclare Scott Blackadar, président, soins personnels, The LYCRA Company. « Réduire la masse signifie moins de ressources et d'énergie consommées pendant la production des couches. Cette fibre plaira aux fabricants qui souhaitent réduire sensiblement l'impact environnemental de leur produit et contribuer à améliorer leur empreinte carbone. »

En plus d'améliorer sans relâche sa gamme de fibres pour les produits de soins personnels, The LYCRA Company se concentre également sur la fourniture de solutions complètes aux défis auxquels ses clients sont confrontés. La société propose deux technologies de distribution uniques visant à améliorer le processus de déroulement de l'élasthanne et à améliorer la productivité des lignes de couches qui seront également mises en avant lors du salon.

Présentation de la technologie Trio Loop de contrôle des fils

The LYCRA Company présente la Trio Loop Technology à l'INDEXtm 23, le dernier système de contrôle des fils de BTSR International S.p.A.. En combinaison avec les systèmes de déroulement prêts à l'emploi à tension contrôlée MATRIXCUBE, la Trio Loop Technology améliore le contrôle de la tension du fil et ajoute plus d'options de dépannage pour améliorer encore la productivité de la ligne de couches.

Noueur de distribution de type 093E

The LYCRA Company est également le distributeur mondial exclusif du nouveau noueur de type 093E optimisé pour la production de couches. Cette innovation révolutionnaire de Mesdan S.p.A. offre aux fabricants une efficacité et une fiabilité accrues en éliminant le nouage manuel et en réduisant les arrêts des machines.

« En proposant ces technologies de distribution, nous démontrons que nous sommes un fournisseur de solutions de confiance et de grande valeur dans le secteur », déclare Werner Hopstaken, directeur mondial, soins personnels, The LYCRA Company. « Nous sommes ravis d'offrir à nos clients du secteur des soins personnels ces produits innovants de BTSR et Mesdan, et nous les invitons à nous contacter pour en savoir plus. »

Rendez visite aux représentant de The LYCRA Company au stand 2151 de l'INDEXtm 23, ou visitez ce site Web pour découvrir les autres avantages apportés par ces innovations.

À propos de l'INDEXtm 23

L'INDEXtm 23 est le plus grand salon mondial pour le marché des non-tissés. Organisé tous les trois ans, il attire des milliers de visiteurs de plus de 100 pays dans chaque région. En plus de son espace d'exposition, INDEXtm propose des ateliers gratuits du secteur, des séminaires, des tutoriels et des présentations pendant le salon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur indexnonwovens.com.

À propos de The LYCRA Company

The LYCRA Company innove et produit des fibres et des solutions technologiques pour les secteurs de l'habillement et des soins personnels et possède plusieurs marques grand public et commerciales de premier plan, dont LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® et TACTEL®. Basée à Wilmington, dans le Delaware, The LYCRA Company est reconnue dans le monde entier pour ses produits innovants, son expertise technique, ses solutions durables, son assistance marketing et sa place de marché LYCRA ONEtm. The LYCRA Company s'attache à ajouter de la valeur aux produits de ses clients en développant des innovations uniques conçues pour répondre aux besoins de confort et de performance durable des consommateurs. Pour plus d'informations, visitez lycra.com.

LYCRA EnviroFittm est une marque commerciale de The LYCRA Company.

