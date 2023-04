La dernière version de FactoryLogix, la plateforme de MES d'Aegis Software, procure une connectivité IIoT sans précédent pour les personnes et les machines





Aegis Software, fournisseur mondial de logiciels de gestion des opérations de fabrication (MOM/MES), annonce de nouvelles fonctionnalités au sein des nouvelles versions de FactoryLogix® 2023.1 et 2023.2. Ces versions marquent un nouveau tournant dans l'engagement dont Aegis fait preuve afin de rendre l'IIoT (Internet Industriel des Objets) plus simple à mettre en place via des standards pour toute l'usine, et de procurer des interfaces de MES pour l'atelier d'une configurabilité sans précédent pour les utilisateurs.

« Nos clients savent que le succès de l'Industrie 4.0 provient de la collecte et la contextualisation des données issues de toutes les sources de l'usine, qu'il s'agisse de personnes ou bien de machines. Afin de générer des informations pertinentes en provenance des opérateurs sur la ligne de production, l'interface utilisateur doit être taillée sur mesure pour chaque processus ou personne spécifique, ce qui signifie qu'elle doit être adaptable. Du côté des données machines, la connexion avec les machines dites Smart est assez facile. En revanche, il a longtemps été plus complexe de pouvoir mettre en contexte les données provenant des outils dans l'usine qui sont contrôlés par les innombrables types de PLC disponibles à travers le monde. En effet, standardiser et rendre ces informations utiles était long et parfois difficile, » déclare Jason Spera, CEO et co-fondateur d'Aegis Software. « Avec notre dernière version, nous avons résolu le problème de la connexion et de la standardisation des données provenant des PLC. Dorénavant, une usine possédant de nombreux équipements dépendant de PLC customisés pourra facilement transformer toutes ces données en un flot de d'informations IIoT standardisées et pertinentes, et intégrer celles-ci à l'ensemble des données collectées par les opérateurs utilisant FactoryLogix via sa nouvelle interface adaptable pour chacun. Nous sommes réellement parvenus à finaliser le tissu d'information IIoT pour l'usine. »

FactoryLogix 2023.1 et 2023.2 procure des améliorations sur l'ensemble de la plateforme. Voici une liste non-exhaustive des fonctionnalités et avantages que cette nouvelle version apporte :

Le portail PLC ? le nouveau portail d'Aegis pour les PLC (automates programmables) simplifie la connexion en temps réel entre le dispositif PLC et tout type de logiciel, et permet la transformation des informations en données IIoT standardisées. Ce portail va au-delà de la cartographie classique des données, il déchiffre et transforme les tags de données du PLC en données IIoT contextualisées, les rendant ainsi pertinentes et exploitables. Dorénavant, les opérateurs et les responsables bénéficient d'une plus grande visibilité de tout l'atelier, sont en mesure de prendre des décisions éclairées au moyen d'informations actuelles, et peuvent ainsi favoriser l'amélioration continue.

Une interface opérateur améliorée et adaptable ? Lorsque l'on parle d'interfaces pour l'atelier, il n'est pas possible d'appliquer un seul modèle à tous les processus et les utilisateurs. Le concepteur d'interface utilisateur adaptable de FactoryLogix permet aux clients de générer une interface unique pour chaque poste de travail en utilisant une large bibliothèque d'applications prêtes à l'emploi. Il est ainsi possible de procurer une interface au design et au contenu différents pour chaque poste de travail, d'avoir un interface commune pour toute l'usine, ou bien de les modifier de manière hebdomadaire à mesure que vous en savez plus sur les préférences de l'opérateur. Aucun codage, aucun modèle de données, aucun besoin de programmation ? juste en mode glisser-déposer. Les dernières mises à jour incluent des applications qui optimisent l'utilisation de l'espace sur écran, enrichissent les fonctionnalités de l'écran tactile, et améliorent la visualisation des progrès du travail en cours.

L'intégration d'Arena PLM ? Cette intégration automatise le transfert de données entre le système de PLM (Product Lifecycle Management) Arena et FactoryLogix. Cela élimine les enregistrements de données en double, réduit les erreurs et les incohérences, et crée un fil rouge numérique continu entre la conception du produit et sa fabrication.

Une « limite des tentatives de retouches » améliorée ? Celle-ci permet d'éliminer des retouches et réparations coûteuses, car le nombre de retouches est limité pour chaque code d'inspection et lieu de référence.

Création de stock à partir du point de chargement/scan du matériau ? Cette nouvelle fonctionnalité améliore l'efficacité en réduisant le nombre d'étapes requises pour charger un nouveau matériau à un poste de travail en validant son code barre. Les identifiants uniques des matériaux peuvent être générés à partir d'un code barre complexe lorsqu'ils sont livrés sur un poste de travail, et utilisés ensuite comme un élément de stock tout à fait normal.

FactoryLogix est une plateforme globale et modulaire qui procure aux fabricants de l'industrie manufacturière discrète une technologie de pointe via des modules facilement configurables, afin de mettre en place et de soutenir leur stratégie d'Industrie 4.0. FactoryLogix gère le cycle de vie complet de la fabrication: du lancement de produit à la gestion logistique, en passant par le pilotage de production et la gestion de la qualité, des analyses puissantes et des tableaux de bord en temps réel. Cette plateforme de bout-en-bout aide les entreprises à accélérer leur mise sur le marché, à rationaliser leurs processus, à améliorer leur qualité et leur traçabilité, à réduire leurs coûts, mais aussi à gagner en visibilité, en compétitivité et en rentabilité.

À propos d'Aegis Software

Fondée en 1997, Aegis Software est la seule société à proposer une plate-forme MES (Manufacturing Execution System) complète et flexible de bout en bout, offrant aux industriels la performance, la flexibilité, le contrôle et la visibilité dont ils ont besoin. Aegis bénéficie de succursales commerciales et dédiées au support en Allemagne, au Royaume-Uni et en Chine, et s'associe à plus de 37 fournisseurs d'équipements de fabrication. Depuis sa création, Aegis a aidé plus de 2200 usines des secteurs militaire, aérospatial, électronique, médical et automobile afin de leur assurer un développement rapide et continu de la plus haute qualité tout en réduisant leurs coûts opérationnels. Pour en savoir plus, consultez notre site internet: https://www.aiscorp.com/fr. Rapidité, contrôle et visibilité pour la fabrication.

