VeriSilicon fait bénéficier les affichages intelligents de sa technologie de super résolution

VeriSilicon (688521.SH) a annoncé aujourd'hui le lancement de sa PI SR2000 à super résolution. Offrant la possibilité d'augmenter la résolution et la qualité de sources vidéo basse résolution, SR2000 permet d'afficher des flux vidéo basse résolution à la périphérie avec une résolution et une qualité d'image élevées, tout en réduisant la bande passante du réseau. Cette nouvelle PI couvre un large éventail de domaines d'application, y compris l'électronique grand public, les centres de données, la surveillance et les soins de santé.

SR2000 de VeriSilicon est conçue pour atteindre une super résolution de haute qualité avec une petite surface de silicium et une faible consommation d'énergie. Elle prend en charge une sortie vidéo super résolution à 4K et 8K tout en fournissant des détails nets et fluides. SR2000 peut en outre améliorer les détails tout en préservant la couleur et la saturation. Elle offre également des améliorations contrôlables pour des résultats satisfaisants, en particulier avec le contrôle de l'IA.

L'intégration de la toute nouvelle PI SR2000 élève la solution de traitement de pixels de VeriSilicon vers de nouveaux sommets dans le cloud computing et l'edge computing. Par exemple, l'intégration de manière transparente de SR2000 dans le robuste processeur d'affichage DC9000 de VeriSilicon produit une solution d'affichage améliorée capable de fournir un affichage HDR 4K/8K haute résolution qui offre aux utilisateurs une meilleure expérience de visualisation de contenu réel haute résolution et de qualité. En s'intégrant à la PI de processeur de signal d'image (ISP) et à l'unité de traitement vidéo (VPU) de VeriSilicon, SR2000 peut également améliorer la qualité de l'image dans le traitement du signal d'image et l'encodage vidéo, permettant ainsi aux utilisateurs d'acquérir une plus grande clarté lors du zoom.

« Le cloud computing prend rapidement de l'ampleur dans les téléconférences, le cloud gaming et les applications de bureau virtuel dans le cloud. La combinaison du cloud computing et de l'affichage en périphérie offre une solution holistique. L'apport de la technologie de super résolution aux écrans intelligents permet d'obtenir une qualité d'image inégalée en périphérie et de réduire considérablement la bande passante requise entre le cloud et l'affichage », déclare Wei-Jin Dai, vice-président exécutif et directeur général du département PI chez VeriSilicon. « VeriSilicon propose une large gamme de portefeuilles PI de traitement intelligent des pixels Glass-to-Glass (de l'entrée de la caméra à la sortie de l'affichage). L'arrivée de la nouvelle PI SR2000, dotée d'une technologie de super résolution validée sur silicium, contribue à élargir nos solutions de pixels intelligentes. »

À propos de VeriSilicon

VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. (VeriSilicon, 688521.SH) s'engage à fournir à ses clients des services de silicium complets personnalisés, à guichet unique et basés sur une plate-forme, ainsi que des services de licence de PI pour semi-conducteurs tirant parti de sa PI interne pour les semi-conducteurs. Dans le cadre de son business model unique de type SiPaaS (plateforme de silicium en tant que service), dépendant du portefeuille de PI complet, VeriSilicon peut créer dans un délai très court des produits en silicium, de la définition au test et à l'encapsulation. La société fournit également des produits alternatifs aux semi-conducteurs, haute performance et rentables, aux fournisseurs sans usine, IDM, fournisseurs de systèmes (OEM/ODM), grandes entreprises Internet et prestataires de services Cloud, etc. Les activités de VeriSilicon couvrent l'électronique grand public, l'électronique automobile, les ordinateurs et périphériques, l'industrie, le traitement de données, l'Internet des Objets et d'autres applications.

VeriSilicon présente une variété de solutions sur silicium personnalisées, y compris la vidéo haute définition, l'audio et la voix haute définition, l'infodivertissement embarqué, la vidéosurveillance, la connectivité IdO, les dispositifs portables intelligents, les processeurs d'applications haut de gamme, l'accélération du transcodage vidéo, le traitement de pixels intelligent, etc. De plus, VeriSilicon possède six catégories de propriété intellectuelle (PI) maison pour les processeurs, à savoir la PI pour les processeurs graphiques, la PI pour les unités de traitement neuronal, la PI pour les unités de traitement vidéo, la PI pour les processeurs de traitement du signal, la PI pour les processeurs de signal d'image et la PI pour les processeurs d'affichage, ainsi que plus de 1 500 PI pour les signaux analogiques et mixtes et PI pour les radiofréquences.

Fondée en 2001 et basée à Shanghai (Chine), VeriSilicon dispose de sept centres de conception et de R&D en Chine et aux États-Unis, ainsi que 11 bureaux de vente et de service client à travers le monde. VeriSilicon compte actuellement plus de 1 300 employés.

Pour plus d'informations sur VeriSilicon, rendez-vous sur : www.verisilicon.com

