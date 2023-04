Escalent fait l'acquisition de C Space, Hall & Partners





DÉTROIT, 13 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Escalent, cabinet d'analyses de données et de conseil de premier plan, annonce aujourd'hui avoir fait l'acquisition de C Space et Hall & Partners d'Omnicom. En tant que partenaires de premier plan de certaines des marques exceptionnelles du monde, Escalent, C Space et Hall & Partners aident les sociétés à innover, à s'améliorer et à affronter les bouleversements depuis des années. À présent, elles s'unissent pour créer un partenariat plus important, plus fort et plus compétent pour les plus grandes entreprises au monde, en combinant une expertise approfondie de l'industrie à travers les marques, les clients et les produits sur une plateforme mondiale et ciblée de données sur le marché afin d'aider les clients à trouver de nouvelles sources de croissance.



Ensemble, les entreprises ont obtenu le statut de partenaire de confiance pour les plus grandes marques mondiales dans les secteurs à croissance rapide, notamment Automobile et mobilité, Biens de consommation et distribution, Services financiers, Santé, Technologie, Énergie, Télécommunications et Voyage et tourisme.

« Cette union est ancrée dans une expertise inégalée en ce qui anime l'être humain, les cultures et les marchés : une compréhension qui fait de notre équipe des partenaires incroyablement précieux et met nos clients en bonne place pour réussir dans le climat des affaires en évolution rapide et constante d'aujourd'hui », a déclaré Melissa Sauter, PDG d'Escalent. « Ensemble, le potentiel de croissance est énorme pour nos employés, nos clients et nos actionnaires dans le monde entier. »

Hall & Partners apporte à l'union une excellente franchise de recherche et de gestion de marque couplée à une technologie exclusive, notamment une plateforme de gestion des connaissances de marque primée. C Space apporte la solution leader du marché pour la création de communautés et de relations clients, et Escalent apporte une solide plateforme mondiale dotée d'une connaissance approfondie de l'industrie ainsi que des capacités avancées dans la recherche secondaire et l'analyse. L'organisation commune crée une puissante présence mondiale avec près de 2 000 consultants, chercheurs, scientifiques de données, technologues et experts opérationnels dans 20 pays.

« Cette acquisition représente une grande victoire pour nos employés », a ajouté Jessica DeVlieger, PDG de C Space. « Nos entreprises sont tournées vers l'avenir et offrent aux employés une opportunité de soutenir leur développement professionnel grâce à des produits et services élargis qui ont un réel impact sur nos clients, dans un environnement qui célèbre la diversité et reconnaît les contributions précieuses de chaque membre d'équipe. »

« Au cours de l'année à venir, des équipes inter-sociétés travailleront ensemble pour élaborer un plan réfléchi qui assure que nos clients et nos employés ressentent les avantages de notre organisation commune », a indiqué Tim Wragg, PDG de Hall & Partners. « Nous avons atteint un équilibre parfait qui nous permet de proposer de vastes ressources et une technologie de pointe, tout en continuant de nous consacrer aux relations personnelles avec les clients. Nous sommes impatients de commencer à travailler pour notre avenir. »

Jessica DeVlieger et Tim Wragg continueront de diriger leur entreprise dans le cadre d'une équipe de direction exécutive de Melissa Sauter. Les clients continueront de travailler avec les mêmes équipes expérimentées, et il n'est pas prévu à court terme de changer les emplacements des entreprises ni de fusionner les identités de marque.

« Nous sommes très heureux de rassembler ces formidables capacités auprès d'un leader à la fois focalisé et mondial, dédié à la recherche et aux données de la plus haute qualité pour nos clients. Ensemble, les sociétés créent une combinaison fantastique d'expertise approfondie et de capacité d'évolutivité et de croissance, tout en restant concentrées sur une mission centrale commune. En tant que telle, l'organisation commune continuera de se différencier auprès de ses clients grâce à des connaissances et à des partenariats exceptionnels », a déclaré J.T. Treadwell, directeur général chez STG, sponsor financier d'Escalen.

À propos d'Escalent

Escalent est un cabinet d'analyse et de conseil primé, spécialisé dans les industries confrontées à des bouleversements et à la transformation des entreprises. Catalyseurs du progrès depuis plus de 40 ans, nous accélérons la croissance en établissant une continuité sans faille entre les flux de données primaires, secondaires, sous licence et internes des entreprises, fournissant ainsi des services de consultation et de conseil depuis les renseignements jusqu'à la mise en oeuvre. Escalent a son siège social à Livonia, dans le Michigan, avec des sites aux États-Unis et au Canada, en Chine, en Inde, en Irlande, aux Philippines, à Singapour, en Afrique du Sud, aux EAU et au Royaume-Uni. Rendez-vous sur escalent.co pour découvrir comment nous contribuons à façonner des marques qui remodèlent le monde.

À propos de C Space

C Space est une agence mondiale d'analyse de la clientèle, de stratégie et d'innovation qui intègre les clients dans la façon dont les entreprises fonctionnent. En s'associant aux marques les plus connues au monde, notamment Walmart, McDonald's, IKEA et beaucoup d'autres, C Space aide ses clients à générer de la croissance grâce à la puissance des relations humaines, en co-créant avec eux plutôt que pour eux, pour une pertinence accrue, une fidélité renforcée et une valeur vie client plus élevée. Les solutions client complètes de C Space sont adaptées pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise, avec un accent mis sur les communautés en ligne privées, les événements de co-création, les ateliers et la narration puissante ainsi que l'activation des données. C Space, dont le siège social est à Boston, compte des bureaux à Londres, New York, San Francisco et Mexico.

À propos de Hall & Partners

Hall & Partners est une équipe de penseurs non conventionnels, obnubilés par la façon dont le marketing influence la relation entre les gens, les marques et la culture. Nés hors de l'adland, nous sommes une agence de données connue pour allier la créativité à la science. Nous distillons les données à travers une approche stratégique pour révéler des « données inhabituelles », des vérités humaines adaptées à chaque marque, et non des données de boîte noire à la disposition des masses. Nous nous associons avec des clients pour façonner une stratégie de marque et optimiser les performances de la marque et de la campagne. Notre approche primée amplifie les données dans tous les domaines d'activité, faisant progresser la prise de décision marketing pour créer un avantage concurrentiel incomparable. Hall & Partners a son siège social à Londres et possède des bureaux à New York, Los Angeles et Chicago.

