RARE CHAMPAGNE S'APPRÊTE À RÉVÉLER SON 13ÈME MILLÉSIME, RARE MILLÉSIME 2013

REIMS, France, 13 avril 2023 /PRNewswire/ -- La personnalité singulièrement élégante de Rare Millésime 2013 enrichit d'une nouvelle tonalité la collection de millésimes Rare Champagne. Treizième millésime depuis la renaissance de Rare Champagne, dévoilé lors d'un événement tout particulier, au coeur de l'orangerie du Château de Versailles, en 1985.

Un millésime floral et épicé, parfumé et fumé, dont l'effervescence se teinte d'un or clair, intense et lumineux. Issu d'une vendange tardive, le millésime déploie, sous une apparence d'abord réservée, des notes gourmandes, pâtissières et épicées au fil de son évolution dans le verre.

« Rare Millésime 2013 possède deux facettes qui apparaissent au fil de la dégustation. Porté par la touche tropicale et minérale, emblématique de Rare Champagne, il révèle une élégance rayonnante, à la fois saline et gourmande. Sa fraîcheur radieuse me fait penser à un soleil d'automne vif et réconfortant. » annonce Emilien Boutillat, Chef de Caves Rare Champagne.

La double personnalité de Rare Millésime 2013 se manifeste, au nez, en deux temps, puis se confirme en bouche, mêlant à l'intrigue une gourmandise soyeuse et vive. S'il rayonne jusqu'en 2040, il devient ensuite resplendissant.

Rare Millésime 2013 sera disponible, à l'aube de l'été, au prix recommandé de 250?.

Les origines nobles de Rare Champagne remontent au 6 Mai 1785, date à laquelle Florens-Louis Heidsieck rencontra la Reine Marie Antoinette, pour la première fois... « Je souhaitais une cuvée digne d'une reine ! ». Avait-il écrit... 200 ans plus tard, la légende était née, par la révélation du tout premier Millésime de Rare Champagne : Rare Millésime 1976, présenté au Château de Versailles en 1985.

Au cours des quarante dernières années, Rare Champagne a déclaré, seulement, treize millésimes, tous en série limitée. Le chef de caves s'attache à sélectionner les années exceptionnelles, atypiques, où la nature a été apprivoisée, où le temps et l'expertise dévoilent des champagnes d'exception.

La tiare, dorée, ornant le précieux flacon et imaginée par Arthus Bertrand est une allégorie de la vigne triomphante. S'épanouissant année après année, Rare Champagne exprime un style élégant : une fraîcheur infinie, une minéralité persistante, avec une pureté éclatante et des contrastes subtils.

Découvrir Rare Champagne est une introduction à l'Art de Vivre à la française, dont l'élégance intemporelle ne connaît pas de frontières.

