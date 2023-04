Le gouvernement du Canada investit près de 164 millions de dollars pour soutenir les soins à domicile et en milieu communautaire ainsi que les services de santé mentale et de lutte contre les dépendances en Colombie-Britannique





VANCOUVER, BC, le 12 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler avec les provinces et les territoires dans le but de moderniser le système public de soins de santé du Canada et de s'adapter aux besoins changeants de la population canadienne.

En vue de renforcer le système de soins de santé public et universel du Canada, le Budget de 2023 énonce le plan du gouvernement du Canada, qui consiste à accorder un financement de près de 200 milliards de dollars sur 10 ans, dont plus de 28 milliards de dollars à la Colombie-Britannique pour un accès rapide à une équipe de médecine familiale, une main-d'oeuvre durable dans le domaine de la santé, un meilleur accès à des services de santé mentale de qualité et veiller à ce que les patients aient accès à leurs propres informations électroniques sur la santé. Une autre priorité commune est d'aider les Canadiens à vieillir dans la dignité, près de chez eux, et de leur fournir des soins à domicile ou dans un établissement de soins de longue durée sécuritaire. Des efforts de collaboration sont déjà en cours dans ce domaine.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé du Canada, accompagné de l'honorable Adrian Dix, ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, a annoncé la signature d'une entente avec la Colombie-Britannique en vue de continuer à améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire, ainsi qu'aux services de santé mentale et de lutte contre les dépendances. Dans le cadre de cette entente, la Colombie-Britannique reçoit près de 164 millions de dollars en 2022-2023 de l'investissement de 11 milliards de dollars sur dix ans prévu dans le budget de 2017.

L'entente entre le Canada et la Colombie-Britannique met à profit les progrès réalisés au cours des cinq premières années de cet investissement fédéral et permettra de faire ce qui suit :

renforcer les soins à domicile et en milieu communautaire en soutenant la mise en oeuvre de programmes spécialisés, notamment les suivants :

un accès accru aux mesures de répit à domicile?;



des mesures de soutien communautaire pour les professionnels et les aidants?;



des services communautaires de soins palliatifs améliorés?;

améliorer l'accès aux services de santé mentale et de lutte contre les dépendances par :

le renforcement des capacités des services de santé de la famille en vue de répondre aux besoins en matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances?;



la prestation de services de soins adaptés aux réalités culturelles dans les collectivités autochtones?;



l'élargissement de l'accès aux services intégrés pour les jeunes ayant recours à des soins de santé virtuels?;



l'élargissement de l'accès aux services pour les populations vulnérables.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler en étroite collaboration avec les provinces et les territoires pour les aider à accéder aux quatre dernières années de financement offert pour les soins à domicile et en milieu communautaire ainsi que les services de santé mentale et de lutte contre les dépendances, et en vue d'améliorer les services de soins de santé à l'échelle du pays.

Citations

«?Pour assurer de meilleurs soins de santé pour les Canadiennes et les Canadiens, nous devons appuyer nos travailleurs de la santé et voir à ce que les patients aient rapidement accès aux services de santé dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Il s'agit notamment d'améliorer les services communautaires, de soutenir les proches aidants, et d'accroître l'accès aux services communautaires en santé mentale ici en Colombie-Britannique et partout au pays. Ensemble, avec les provinces et les territoires, nous travaillerons pour obtenir de meilleurs résultats en matière de santé pour toutes et tous.?»

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

«?La pandémie a entraîné de grands défis et a mis en évidence des failles importantes dans nos systèmes de soins de santé et de services sociaux. L'entente conclue aujourd'hui avec la Colombie-Britannique permettra, entre autres, de renforcer les capacités des fournisseurs de soins de santé en milieu familial, de mettre l'accent sur les soins adaptés aux réalités culturelles et d'étendre les soins virtuels offerts aux jeunes en vue d'améliorer l'accès à des soins de qualité en temps opportun en matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances.?»

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

«?Je salue le partenariat avec le gouvernement du Canada dans divers initiatives essentielles et audacieuses dirigées par la province de la Colombie-Britannique visant à améliorer les résultats en santé et la qualité de vie de plusieurs Britanno-Colombiennes et Britanno-Colombiens vulnérables. Des investissements comme celui-ci sont des avancées positives en vue de renforcer les services en traitement des dépendances, en santé mentale, en soins communautaires et à domicile dans notre province.?»

L'honorable Adrian Dix

Ministre de la Santé et ministre responsable des affaires francophones de la Colombie-Britannique

«?Quand une personne prend la courageuse décision de demander des soins de santé mentale et de traitement des dépendances, nous avons besoin de services pour y répondre. Cet investissement appuie le travail du gouvernement de la C-B pour s'assurer que plus de gens, notamment les jeunes et les autres populations vulnérables, aient accès à des services proches de leur domicile.?»

L'honorable Jennifer Whiteside

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances de la Colombie-Britannique

Faits en bref

Dans le budget de 2017, le gouvernement fédéral s'est engagé à verser 11 milliards de dollars sur dix ans aux provinces et aux territoires dans le but d'améliorer l'accès des Canadiens et des Canadiennes aux soins à domicile et en milieu communautaire, ainsi qu'aux services de santé mentale et de lutte contre les dépendances.

En 2017, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de la Santé ont appuyé l'énoncé de principes communs sur les priorités partagées en santé. Cet énoncé décrit les priorités communes concernant les soins à domicile et en milieu communautaire et les services de santé mentale et de lutte contre les dépendances, et a guidé l'élaboration d'ententes bilatérales.

Le renouvellement des ententes pour un an donnera aux provinces et aux territoires l'occasion d'évaluer leurs besoins actuels et d'ajuster les priorités en matière de soins de santé dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

De plus, le budget de 2021 prévoyait un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans destinés à aider les provinces et les territoires à appliquer des normes en matière de soins de longue durée et à apporter des modifications permanentes.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 12 avril 2023 à 18:32 et diffusé par :