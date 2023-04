Berry Consultants lance le simulateur d'essais cliniques FACTS 7





Berry Consultants, LLC a annoncé aujourd'hui qu'après avoir été mis à la disposition des utilisateurs existants, FACTS 7 était désormais disponible pour tous les nouveaux clients. FACTS (Fixed and Adaptive Clinical Trial Simulator) est l'outil de simulation le plus puissant, flexible et rapide du marché pour la conception d'essais cliniques avancés. FACTS couvre toute la gamme des conceptions d'essais, des premiers essais de développement de phase I, aux essais innovants de phase II jusqu'aux conceptions d'essais efficaces de phase III. Avec le lancement de FACTS 7 et du nouveau module d'essais plateformes, FACTS est le premier logiciel validé disponible dans le commerce pour la conception et la simulation d'essais plateformes adaptatifs.

L'équipe de Berry Consultants, qui est le chef de file internationalement reconnu dans la création, la conception et la mise en oeuvre d'essais plateformes pour de nombreux domaines, comme la sclérose latérale amyotrophique (SLA), le cancer du sein, la maladie d'Alzheimer, le cancer du pancréas, le glioblastome multiforme, la grippe, la pneumonie et le COVID-19, développe actuellement des essais plateformes dans de nombreux autres domaines pour le compte de commanditaires. Ces essais plateformes sont construits sur la base d'un protocole principal permettant d'étudier plusieurs thérapies dans le cadre d'un seul essai, en procédant à des ajouts continuels, le tout à partir d'une infrastructure partagée. De plus, un essai plateforme rend possibles une infrastructure et un contrôle communs entre plusieurs bras, et permet un meilleur traitement des patients dans le cadre de l'essai. Le concept de l'essai plateforme présente des avantages pour toutes les parties prenantes, avec une taille d'échantillon plus petite, un nombre moindre de patients sous placebo, des coûts et des délais réduits, et de meilleures inférences pour les régulateurs. Désormais, avec FACTS 7, cette approche innovante d'essais plateformes peut être partagée avec des clients commerciaux grâce à la licence du pack logiciel FACTS.

Scott Berry, Ph.D., président et statisticien principal de Berry Consultants, a déclaré : « C'est une journée à marquer d'une pierre blanche pour notre logiciel FACTS et tous ses utilisateurs. Ce nouveau module de conception et cette nouvelle version du logiciel transforment FACTS en permettant aux utilisateurs de concevoir un essai plateforme adaptatif efficace. Les essais plateformes présentent de nombreux avantages et désormais FACTS rend possible une simulation exhaustive et efficace pour optimiser ces essais. »

Ce module initial d'essais plateformes de FACTS 7 permet aux utilisateurs de simuler des essais là où de nombreux traitements sont testés, avec des traitements qui peuvent être inclus ou retirés de l'essai au fil du temps. Ses capacités de simulation actuelles sont pour des paramètres continus et dichotomiques, avec diverses contraintes d'essai en termes de participants et de bras. Les utilisateurs peuvent notamment spécifier une durée d'enrôlement maximale, le nombre de participants, la définition de ce que constituent des traitements réussis, les participants par bras et les traitements simultanés. En outre, FACTS 7 permet de simuler des traitements arrivant à différents moments de l'essai, et d'offrir des options d'allocation incluant une proportion fixe du contrôle, des ratios d'allocation dépendant du nombre de traitements et une randomisation adaptative de la réponse.

Tom Parke, directeur des solutions logicielles chez Berry Consultants, a confié pour sa part : « Nous sommes ravis de pouvoir appliquer à notre logiciel FACTS certains des concepts et des approches des essais plateformes adoptés par l'équipe scientifique de Berry Consultants. Dans un premier temps, ce nouveau module apporte des capacités et des fonctionnalités initiales à nos utilisateurs de FACTS, et nous allons ensuite continuer à développer ce logiciel d'essais plateformes avec les prochaines versions. Nous allons également poursuivre le développement de FACTS et offrir à nos utilisateurs les fonctionnalités les plus récentes et les plus innovantes en matière de conception d'essais cliniques. »

Avec cette version, FACTS continue de partager une structure, une plateforme mais aussi une philosophie communes, à savoir que la simulation d'essais cliniques doit être facile à mettre en place, flexible, rapide à exécuter et donner lieu à des résultats clairs. FACTS permet aux utilisateurs de définir des essais de toutes sortes, des essais les plus simples et les plus largement utilisés aux essais les plus innovants.

À propos de Berry Consultants

Berry Consultants est une société de conseil statistique spécialisée dans la conception, l'analyse et l'exécution d'essais cliniques, ainsi que dans les solutions logicielles innovantes se rapportant à ces derniers, travaillant au service de l'industrie pharmaceutique et du secteur des dispositifs médicaux. Nous comptons parmi des membres de notre personnel des experts de renommée mondiale en statistiques bayésiennes, et nous nous efforçons d'établir la norme en matière de conception d'essais cliniques adaptatifs et d'analyse dans toutes les disciplines médicales. www.berryconsultants.com

