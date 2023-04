95e anniversaire de l'Académie des arts de Chine : Début d'une série d'événements de l'académie pour la Journée de lancement





Apprenez directement des maîtres et marchez dans les pas des plus grands

HANGZHOU, Chine, 12 avril 2023 /PRNewswire/ -- 95 ans ont passé. L'Académie des arts de Chine (CAA) est devenue une institution nationale d'enseignement supérieur des beaux-arts avec les disciplines les plus complètes et à grande échelle. 95 ans plus tard, la CAA continue de promouvoir son développement en tant qu'académie de classe mondiale pionnière en matière d'art chinois, en construisant un centre d'éducation artistique. Elle est devenue une université avec cinq campus et plus de 10 000 étudiants et professeurs : quatre campus à Hangzhou, en Chine, et un à Shanghai.

Journée de lancement de la CAA : « 1 école, 2 plateformes, 2 nouveautés »

À compter de cette année, la CAA a désigné le 8 avril comme sa Journée de lancement. La Journée de lancement de la CAA deviendra une plateforme publique pour les créateurs d'art, un festival créatif pour la société et un « moteur artistique » qui stimule l'innovation sociale.

L'Académie a prévu trois initiatives pour sa première Journée de lancement. Tout d'abord, l'établissement de l'École de calligraphie. Ensuite, la mise en place de deux plateformes académiques, à savoir l'Institut chinois des arts cinématographiques et l'École d'éducation sociale et esthétique. Enfin, le lancement de l'Académie du cosmos et de l'art méta de la CAA.

Lancement du campus de la CAA à Xianghu avec l'ouverture du Portail des arts classiques chinois

Le campus de la CAA à Xianghu vise à piloter un développement innovant de la peinture et de la calligraphie chinoises, à réunir d'éminents chercheurs en sciences humaines et en art et à développer des paradigmes de formation des étudiants. Il se consacre aux programmes de troisième cycle et de doctorat. Fondé sur ses excellents programmes en peinture et en calligraphie chinoises, le campus de Xianghu est composé de « quatre organisations, trois musées et quatre centres » visant à transmettre la culture traditionnelle chinoise et à léguer l'art classique chinois.

Lancement du projet de recherche « Grands maîtres du siècle »

Depuis 2000, tous les cinq ans, la CAA célèbre son anniversaire au cours du deuxième semestre. Chaque anniversaire thématique dépasse l'histoire de la CAA et s'articule autour de thèmes pionniers de l'académie. En 2023, le principal événement est l'« Inter-World-View : Forum des civilisations mondiales », une campagne artistique internationale comprenant « l'enseignement, la création, l'action et la communication ».

Au deuxième semestre de 2023, le campus de la CAA à Liangzhu sera entièrement ouvert. La discipline du design y sera introduite. Des progrès dans la révolution technologique, l'itération technologique et l'amélioration sociale sont attendus.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2052288/image.jpg

