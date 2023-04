Osmose Utilities Services, Inc. fait l'acquisition d'Effigis





Osmose Utilities Services, Inc. (« Osmose »), le principal fournisseur de services essentiels d'inspection, de maintenance et de restauration pour les infrastructures de services publics et de télécommunications aux États-Unis, annonce aujourd'hui l'acquisition de la division Géospatial et gestion d'actifs de la firme Effigis Géo-Solutions (« Effigis »), un chef de file dans la collecte et la gestion d'information géospatiale desservant plusieurs entreprises majeures de services publics et de télécommunications au Canada. Effigis était une division de Cansel, le plus grand distributeur canadien d'équipement géospatial, qui conservera les divisions Observation de la Terre et Produits d'Effigis (CPAT Flex et OnPOZ). La fusion d'Osmose et d'Effigis crée un ensemble de solutions et services complet, axé sur les données, qui assure la résilience et la fiabilité des infrastructures critiques appartenant aux services publics et aux télécommunications sur le marché canadien.

Fondée en 1991, Effigis offre une vaste sélection d'outils de collecte de données géospatiales pour fournir des services allant de l'analyse d'images satellitaires au développement de solutions personnalisées pour la cartographie du territoire, la collecte d'informations sur le terrain, la gestion des actifs et la surveillance des réseaux câblés. En associant l'inspection des actifs des services publics axée sur les données, l'analyse structurelle et les capacités de restauration des réseaux à celles d'Effigis, les fournisseurs canadiens de services publics et de télécommunications peuvent bénéficier d'un niveau de soutien supérieur en matière de fiabilité et de sécurité des infrastructures.

Mike Adams, le PDG d'Osmose, a déclaré : « Nous sommes ravis de cette association avec Effigis. Son expertise dans le déploiement d'équipes spécialisées et des technologies pour mieux évaluer et gérer l'état des réseaux s'accorde parfaitement avec notre approche de service basée sur la technologie et l'analyse pour la gestion des actifs des services publics. La direction d'Effigis partage notre engagement envers un service, une qualité et une sécurité inégalés, de même qu'à renforcer les structures qui alimentent et connectent nos communautés. »

« Nous avons accéléré l'expansion d'Osmose au Canada en 2020 avec l'acquisition de

Provincial Pole Specialists, Inc. (PPSI) et sa société soeur Central Pole Inspection and Maintenance, Inc. (CPIM) ? en devenant ensemble, un important fournisseur de maintenance de poteaux électriques au Canada. La présence d'Effigis au Québec, en Colombie-Britannique et en Ontario, de même que dans d'autres marchés, nous permet d'étendre notre empreinte et la portée de nos services à travers le pays, » ajoute Adams. « Grâce à des clients comme Hydro-Quebec, Bell Canada, Telus, Vidéotron, Fortis et Teck, Effigis jouit d'une excellente réputation qui consolidera davantage la position de tête d'Osmose. »

« Nous avons hâte de tirer profit de la marque Osmose, de son expérience opérationnelle de longue date, de ses services comme la restauration de poteaux, du stockage de données massives du secteur et de ses outils d'évaluation et d'analyse novateurs pour fournir à nos clients la solution de gestion d'actifs la plus complète qui soit» a déclaré Claude Levasseur, vice-président principal - Géospatial et gestion d'actifs chez Effigis. « Ensemble, nous allons accélérer la croissance et stimuler la résilience et la performance structurelles de l'infrastructure des services publics du Canada. »

« Grâce à son acquisition d'Effigis, Osmose se dote d'une expertise géospatiale inégalée de plus de trente ans et de compétences reconnues en gestion d'actifs. Pour les membres de l'équipe d'Effigis, Osmose offre un vecteur fiable et puissant de croissance et de nouvelles possibilités. Il s'agit réellement d'une association formidable, » dit Martin Trudelle, président de Cansel. « Entre-temps, les divisions Observation de la Terre et Produits d'Effigis continueront à faire partie intégrante des activités plus larges de Cansel »

Effigis conservera son siège canadien à Montréal, ainsi que ses opérations en Colombie-Britannique, et deviendra un élément clé de la filiale canadienne d'Osmose.

À propos d'Osmose Utilities Services, Inc.

Fondée en 1934, Osmose est le principal fournisseur de services essentiels d'inspection, de tests de tension des contacts mobiles, de maintenance et de restauration pour les services publics de transmission électrique, de distribution et de télécommunications aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'entreprise est basée à Peachtree City, près d'Atlanta, en Georgie, et emploie plus de 4 000 personnes. Les techniciens de terrain, les ingénieurs professionnels, les scientifiques du bois et les experts en corrosion d'Osmose utilisent leur expertise pour identifier et résoudre les problèmes et permettre ainsi aux infrastructures des services publics d'être plus sécuritaires, plus durables et plus résilientes, tout en réduisant le coût total de possession. Osmose est une société de portefeuille de EQT Infrastructure. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.osmose.com/.

À propos d'Effigis

Effigis Geo-Solutions (Effigis) est un chef de file de l'information géospatiale depuis plus de 30 ans. Elle crée des solutions novatrices pour les organisations dans le monde entier, dont l'efficacité opérationnelle se base sur l'analyse des données géographiques. L'entreprise dessert de nombreux secteurs, notamment les télécommunications, l'énergie, l'aérospatiale, l'exploitation minière, l'exploitation du pétrole et du gaz. Elle s'appuie sur une vaste sélection d'outils de collecte de données géospatiales pour fournir des services allant de l'analyse d'images satellitaires au développement de solutions personnalisées pour la cartographie du territoire, les opérations sur le terrain, la gestion des actifs et la surveillance des réseaux câblés. Pour en savoir plus, visitez le site https://effigis.com.

À propos de Cansel

Cansel aide ses clients à saisir, transformer et gérer les données pour une meilleure efficacité et rentabilité, du terrain jusqu'à l'achèvement. Depuis plus de 50 ans, Cansel fournit des solutions technologiques de terrain aux professionnels des secteurs de l'arpentage, de la construction, de l'exploitation minière et des services publics. L'entreprise est basée à Burnaby, en C.-B., au Canada. Pour en savoir plus, visitez le site www.cansel.ca.

