ISG nomme Customertimes leader de l'écosystème Salesforce pour les grandes entreprises





NEW YORK, 12 avril 2023 /PRNewswire/ -- Information Services Group (ISG) a récemment publié son rapport Quadrant 2023 U.S. ISG Provider Lenstm pour les partenaires de l'écosystème Salesforce, et Customertimes est fier d'avoir été nommé leader des services d'implémentation et d'intégration multicloud pour les grandes entreprises.

Ce rapport regroupe des recherches basées sur des données, des analyses de marché et l'expérience concrète de l'équipe consultative mondiale d'ISG afin de fournir un avis d'expert sur les fournisseurs actuels de services associés à Salesforce. Dans son étude sur les partenaires de son écosystème, ISG a constaté une forte croissance du marché des services aux fournisseurs de Salesforce au cours de l'année écoulée, ainsi qu'une évolution stratégique vers les clouds de l'industrie de Salesforce. Customertimes est donc ravi d'avoir été inclus dans ce groupe de renom.

Le statut de leader est attribué aux entreprises qui prennent en charge des déploiements mondiaux et qui font preuve d'expertise en matière d'exigences d'intégration complexes. Le rapport souligne que Customertimes met l'accent sur l'obtention d'une valeur commerciale, ce qui est une caractéristique clé de nos services de mise en oeuvre.

Partenaire de Salesforce depuis 2008, nous avons réalisé plus de 4 000 projets et comptons plus de 500 experts de Salesforce. Nous sommes reconnus depuis longtemps comme un fournisseur de services d'implémentation et d'intégration de Salesforce, et nous sommes reconnaissants à notre équipe pour le travail exceptionnel qu'elle a accompli pour nous aider à obtenir cette distinction.

Le rapport complet peut être consulté ici.

Commentaires sur cette nouvelle :

« La priorité accordée à la création de valeur pour l'entreprise et l'expertise approfondie en matière d'intégration de paysages applicatifs complexes font de Customertimes un excellent partenaire de mise en oeuvre de la plateforme Salesforce. » - Rainer Suletzki, conseiller principal en gestion informatique et auteur chez ISG

« Nous très heureux de recevoir cette distinction. Notre équipe est et a toujours été engagée dans l'excellence au nom de nos clients, et nous sommes fiers que notre travail soit récompensé. Nous espérons pouvoir continuer à démontrer notre valeur en tant que partenaire de confiance pour la mise en oeuvre de Salesforce. » - Dmitry Sidnev, PDG de Customertimes

Customertimes est un partenaire SI et ISV mondial qui se consacre à rendre les meilleures technologies informatiques accessibles aux clients. Avec plus de 4 000 projets achevés et plus de 1 600 experts hautement qualifiés, ses solutions sont conçues pour aider les clients à réaliser une véritable transformation des activités et à tirer le maximum de leurs investissements dans les technologies. Précurseur en matière de services-conseils et de mise en oeuvre des solutions Salesforce en Europe de l'Est et récompensée pour ses développements de produits, la société Customertimes est actuellement basée à New York, avec des bureaux régionaux à Londres, Paris, Toronto, Kiev, Pozna?, Riga et Podgorica. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.customertimes.com.

Contact : Anupriya Basu, [email protected] or [email protected]

