Invitation aux médias - Forum stratégique - Le virage vert en entreprise





MONTRÉAL, le 12 avril 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à son Forum stratégique sur le virage vert en entreprise, qui aura lieu le vendredi 14 avril 2023.

Le premier Forum stratégique sur l'intégration des critères ESG et le sondage réalisé par la Chambre en juin 2022 ont confirmé la priorité pour le milieu des affaires d'intégrer des pratiques écoresponsables.

Cependant, 88 % des entreprises font face à des obstacles dans l'opérationnalisation d'une stratégie ESG en raison de certains besoins comme :

La formation et l'échange de bonnes pratiques

Les services d'accompagnement pour l'élaboration de la stratégie

L'aide financière de la part du gouvernement

Ce forum s'inscrit donc dans la volonté de concrétiser l'engagement du milieu des affaires pour l'accélération du virage vert des entreprises. Les discussions porteront notamment sur l'identification des principaux facteurs de réussite d'un virage vert, le partage de cas concrets d'entreprises et une présentation des outils afin d'entamer concrètement avec succès ce virage vert.

Lors de ce forum, Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Grégoire Baillargeon, président BMO Groupe financier, Québec, feront une annonce majeure en lien avec la transition verte des entreprises du Grand Montréal.

Pour consulter le programme complet de l'événement, cliquez ici.

Date : Vendredi 14 avril 2023



Lieu : Fairmont Le Reine Elizabeth 900, boul. René-Lévesque Ouest Montréal, Québec H3B 4A5



Heure : De 7 h à 12 h



Programme : Bloc I : Adopter une stratégie verte pour redéfinir le succès en affaires Bloc II : Comment développer, appliquer et évaluer sa stratégie Bloc III : Montréal, leader de l'économie verte en 2030



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès de Jean-Baptiste Portrait par courriel à [email protected] ou par téléphone au 514 669-6768.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après «?la Chambre?») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leur personnel et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Communiqué envoyé le 12 avril 2023 à 14:48 et diffusé par :