La ministre Khera présente les investissements budgétaires qui visent à renforcer le système de santé public et aideront les travailleurs de la santé

THUNDER BAY, ON, le 12 avril 2023 /CNW/ - Dans le cadre du Budget de 2023 - Un plan canadien, le gouvernement du Canada investit afin de soutenir une classe moyenne plus forte, une économie abordable et un avenir prospère pour la population canadienne.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, l'honorable Kamal Khera, et le député de Thunder Bay­-Rainy River, Marcus Powlowski, étaient au Confederation College à Thunder Bay pour parler aux étudiants de la façon dont les investissements annoncés dans le budget de 2023 aideront des millions de Canadiens, y compris les professionnels de la santé et des étudiants.

Afin de renforcer le système universel de soins de santé public du Canada, le budget y injecte 198,3 milliards de dollars, dont 77 milliards de dollars en Ontario, pour réduire les arriérés, élargir l'accès aux services de santé familiale et s'assurer que les provinces et les territoires sont en mesure d'offrir en temps opportun les soins de santé de qualité que la population canadienne mérite et s'attend à recevoir. Dans le budget de 2023, le gouvernement présente également le nouveau Régime canadien de soins dentaires qui aidera jusqu'à 9 millions de Canadiens et permettra de veiller à ce qu'aucun Canadien n'ait à choisir entre sa santé dentaire et payer ses factures à la fin du mois.

Le budget de 2023 propose d'accorder à Santé Canada un financement de 13 milliards de dollars sur cinq ans, à compter de 2023-2024, et 4,4 milliards de dollars par année par la suite pour la mise en oeuvre du nouveau Régime canadien de soins dentaires. Le régime couvrira les soins dentaires des Canadiens non assurés dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 $, tandis que les personnes dont le revenu familial est inférieur à 70 000 $ n'auront pas à payer de quote-part. Le régime devrait commencer à être mis en oeuvre d'ici la fin de 2023 et il sera administré par Santé Canada, avec l'appui d'un administrateur de prestations tiers.

Les travailleurs de la santé du Canada constituent l'épine dorsale du système de santé, mais ils se heurtent à des difficultés sans précédent à l'heure actuelle; c'est pourquoi le budget de 2023 prévoit une aide financière pour mieux les soutenir. De concert avec les provinces et les territoires, nous travaillons à l'amélioration des conditions de travail des professionnels de la santé afin q'ils puissent continuer à faire ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire garder les patients en santé. Les préposés aux services de soutien à la personne, par exemple, prodiguent des soins importants aux patients et méritent d'être rémunérés équitablement. Le budget de 2023 prévoit 1,7 milliard de dollars sur cinq ans pour financer des augmentations du salaire horaire de ces travailleurs et des professionnels connexes.

Le gouvernement du Canada continue à aider les médecins et les infirmières par des investissements dans des initiatives telles que l'élargissement du programme canadien d'exonération de remboursement du prêt d'études pour les médecins et le personnel infirmier qui travaillent dans des communautés rurales ou éloignées mal desservies.

Ces investissements importants prévus dans le budget de 2023 et les travaux en cours avec les provinces, les territoires et les partenaires du secteur de la santé nous permettront de continuer à soutenir les professionnels de la santé et notre système de santé public, qui sont essentiels à notre bien-être et qui contribuent grandement à la prospérité économique.

Le Canada a connu une relance remarquable après la récession causée par la COVID-19. La croissance économique du Canada a été la plus forte du G7 au cours de la dernière année, et aujourd'hui, 830 000 Canadiennes et Canadiens de plus qu'avant la pandémie sont sur le marché du travail. L'inflation a diminué pendant huit mois consécutifs, et le taux de chômage approche de son creux historique. Le taux d'activité des femmes âgées de 25 à 54 ans a atteint un niveau record de 85,7 % en février dernier, notamment grâce au système pancanadien de services abordables d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Le budget de 2023 prend appui sur ces importants progrès.

Le budget de 2023 constitue un plan budgétaire responsable qui permettra au Canada de maintenir le plus faible déficit et le plus faible ratio de la dette nette au PIB parmi les pays du G7. Il aidera à bâtir un Canada plus sécuritaire, plus durable et plus abordable pour tout le monde, d'un océan à l'autre.

« Je n'ai jamais envisagé l'avenir du pays avec autant d'optimisme qu'aujourd'hui. Le budget de 2023 offre de nouvelles mesures ciblées d'allégement de l'inflation pour les personnes qui en ont le plus besoin, des soins de santé publics renforcés, y compris des soins dentaires pour des millions de Canadiennes et de Canadiens, et des investissements importants pour bâtir l'économie propre du Canada. Le Canada est le meilleur endroit où vivre en cette période difficile et dans ce monde complexe. »

- La vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Chrystia Freeland

« En tant qu'infirmière, j'ai été moi-même témoin des défis auxquels notre système de santé a été confronté, en particulier durant la pandémie. Le gouvernement fédéral prend les devants en faisant des investissements historiques dans le cadre du budget de 2023 pour renforcer notre système de santé public, notamment en consacrant 1,7 milliard de dollars aux augmentations de salaire des préposés au service de soutien personnel. Ces investissements permettront aux Canadiens d'avoir accès aux soins de santé publics de haute qualité et en temps opportun qu'ils méritent. »

- La ministre des Aînés, l'honorable Kamal Khera

« Les Canadiens méritent d'avoir accès à des soins de santé de grande qualité qui répondent à leurs besoins. Dans le cadre du budget de 2023, nous réalisons des investissements importants à cet égard dans le but de garantir un accès rapide à des soins de qualité, de soutenir le personnel de la santé ainsi que de recueillir, communiquer et utiliser les renseignements médicaux pour renforcer et améliorer la prestation des soins de santé. »

- Le député de Thunder Bay-Rainy River, Marcus Powlowski

« En tant qu'éducatrice d'importants professionnels de soins de santé de première ligne, comme les préposés au service de soutien personnel, les infirmiers et infirmières et les hygiénistes et assistants dentaires, nous nous réjouissons de cet investissement essentiel dans notre système de soins de santé et savons qu'il contribuera à atténuer les pénuries de main-d'oeuvre actuelles. Nous sommes également ravis de savoir qu'un régime canadien de soins dentaires destiné à aider les Canadiens non assurés à obtenir l'accès à d'importants soins dentaires est en train de devenir une réalité. »

- Kathleen Lynch, présidente, Confederation College»

