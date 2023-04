LE PLANÉTARIUM DE MONTRÉAL PRÉSENTERA LE SPECTACLE SOULIGNANT LE 50E ANNIVERSAIRE DE L'ALBUM THE DARK SIDE OF THE MOON DE PINK FLOYD





MONTRÉAL, le 12 avril 2023 /CNW/ - Espace pour la vie est très heureux d'annoncer que le Planétarium de Montréal présentera, à compter du 3 mai prochain, le spectacle soulignant le 50e anniversaire de l'album The Dark Side of the Moon du célèbre groupe Pink Floyd. Ce spectacle est actuellement en diffusion dans plusieurs planétariums dans le monde et sera à l'affiche du Planétarium de Montréal jusqu'au 4 septembre.

Un spectacle pour les 50 ans d'un album marquant

L'album emblématique de Pink Floyd, The Dark Side Of The Moon, sorti en mars 1973, fête ses 50 ans. Il n'y a pas de salle plus appropriée pour le célébrer et l'apprécier pleinement qu'un planétarium, en mariant images et musique. Ce spectacle est le seul spectacle de planétarium jamais autorisé par le groupe. La formation musicale Pink Floyd a accueilli avec enthousiasme l'idée d'un spectacle qui juxtapose à la trame musicale de l'album, d'une durée de 42 minutes, des images saisissantes du Système solaire, et d'autres effets visuels, dans une ambiance sonore ambiophonique, à l'aide des technologies modernes. Le studio NSC Creative a pris en charge la production visuelle du spectacle, en étroite collaboration avec Aubrey Powell, un complice à la création de longue date de Pink Floyd oeuvrant chez Hipgnosis.

Chaque chanson - certaines futuristes et de nature prospective, d'autres faisant un clin d'oeil à l'iconographie visuelle rétro de Pink Floyd - exploite un thème distinct, alors que chaque tableau propose une expérience temporelle et spatiale unique à l'aide de technologies de pointe que seul un planétarium peut offrir.

HORAIRE DES REPRÉSENTATIONS Le mercredi - du 3 mai au 21 juin 18 h 35 - 19 h 35 - 20 h 35 Le vendredi - du 23 juin au 1 septembre 20 h 45 __________________________________________ Billets en vente en ligne Ce spectacle est déconseillé aux très jeunes enfants.



À propos d'Espace pour la vie

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

