Un nouveau stand expérientiel au Salon international du livre de Québec - Lire autrement : pour un accès universel à la lecture





MONTRÉAL, le 12 avril 2023 /CNW/ - L'Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) et ses collaborateurs De Marque et Narra sont fiers de présenter un tout nouveau stand expérientiel, Lire autrement, qui permettra aux visiteur·euse·s du Salon international du livre de Québec de plonger dans l'univers du livre accessible (audio, texte numérique adaptable ou braille). Cet espace, ainsi que les animations qui y sont associées, mettra en lumière comment tout le monde peut accéder au plaisir de lire!

Rendez-vous au stand Lire autrement (1120)

Les formats accessibles ont été initialement conçus pour pallier les déficiences perceptuelles, mais au stand Lire autrement, vous constaterez qu'ils ont le potentiel de transmettre le bonheur de la lecture à tous et à toutes. Venez expérimenter les différentes fonctionnalités des livres numériques accessibles en compagnie de spécialistes! Ce sera aussi l'occasion de trouver réponse à toutes vos questions : où peut-on se procurer ces livres? À qui s'adressent-ils? Comment les utiliser?

Des représentantes de Narra, la plateforme du livre audio d'ici, proposeront un « bar à écoute de livres audio », où quelques chanceux·euses pourront obtenir un premier livre audio gratuit en s'inscrivant sur place, une gracieuseté de De Marque. De plus, Biblius, le Service québécois de livre adapté de la BAnQ et LesLibraires.ca seront de la partie pour donner accès à l'univers de possibilités que permet le livre accessible!

Des animations à ne pas manquer!

DES HISTOIRES À SE FAIRE RACONTER!

Scène jeunesse - Jeudi 13 avril 2023 à 11h30

Animé par Joanie Tremblay (Narra), cet atelier jeunesse propose une séance d'écoute du livre audio d'Albertine Petit-Brindamour déteste les choux de Bruxelles (La courte échelle), lu par Catherine Souffront, suivi d'une discussion et d'un atelier de création sonore.

DES OREILLES AU COEUR : LIRE AUTREMENT AVEC LE LIVRE AUDIO

Scène Radio-Canada - Dimanche 16 avril 2023 à 14h30

Cet entretien, animé par Mélissa Castilloux, spécialiste en accessibilité, sera l'occasion d'écouter l'éditeur Antoine Tanguay (Alto) et l'auteur Alain Farah (Mille secrets mille dangers, Le Quartanier) partager leurs visions de l'importance des livres audio et des livres accessibles.

L'ANEL et l'accessibilité universelle à la lecture

L'ANEL déploie des activités autour du livre numérique accessible francophone depuis 2019, avec l'appui du Fonds du livre du Canada. En plus d'encourager les maisons d'édition à produire des livres accessibles, l'ANEL offre des formations et du soutien à la conversion. Ces actions, jumelées à des activités de valorisation et d'échange, ont pour objectif de faciliter le virage technologique et la concertation entre les maillons de la chaîne du livre québécois et franco-canadien. Le stand Lire autrement permettra au grand public de mieux connaître et d'adopter le livre numérique accessible!

Consulter la page de Lire autrement et découvrez différentes ressources liées aux livres accessibles : anel.qc.ca/lire-autrement.

La directrice générale de l'ANEL, Karine Vachon, ainsi que les représentants des partenaires Narra et De Marque sont disponibles pour des entrevues.

