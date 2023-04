L'agence mondiale d'expériences de la marque Spirotm revient sur ses résultats, ses succès et ses félicitations à l'occasion de son premier anniversaire





LAS VEGAS, 12 avril 2023 /PRNewswire/ -- Spirotm, l'agence mondiale d'expériences de la marque NEW NOWtm, a connu une première année marquante en affaires, obtenant de nombreux prix très médiatisés tout en renforçant sa position de leader de l'industrie et de concurrent de premier plan dans plusieurs autres grandes catégories de prix à venir.

Lancée en mars 2022, dans le cadre du Collectif GES, Spiro a cherché à aider les marques à s'adapter au NEW NOWtm, ou à l'évolution de l'industrie événementielle induite par la pandémie de COVID-19. Spiro aide ses clients à créer des expériences marquantes qui transcendent les supports traditionnels pour unir les publics là où ils se trouvent.

Les efforts de Spiro, tant au nom de ses propres clients que de l'industrie de l'événementiel dans son ensemble, ont permis d'accumuler une liste impressionnante de prix et de félicitations au cours de leur première année d'existence. Plus récemment, Spiro a été sélectionné pour le prix Campaign's Global Agency of the Year et son travail a été récompensé par le prix EXHIBITOR Best in Show de Caterpillar lors de l'International Consumer Electronics Show. Spiro figure également dans le Top 200 des agences de marketing de 2023 de Chief Marketer, dans le Fab 50 de Event Marketer et dans le Top 100 de la liste des TI de 2022. Spiro a également remporté le titre convoité de Start-Up Agency of the Year de Campaign Middle East en 2022 lors de la cérémonie de remise des prix qui s'est tenue à Dubaï en décembre dernier.

« Ces récompenses sont un véritable témoignage de l'équipe que nous avons constituée et de nos efforts continus pour faire progresser le secteur », a déclaré Jeff Stelmach, président mondial de Spiro. « Nous sommes fiers de ce que nous avons pu accomplir au cours de notre première année, en positionnant nos clients comme des autorités dans leurs domaines respectifs, et en aidant d'autres professionnels du marketing, de l'image de marque et de l'événementiel à faire face aux changements continus de l'industrie. »

Spiro a créé plusieurs initiatives pour développer leur communauté et s'imposer comme l'agence mondiale de création d'expériences de marque pour le « NEW NOW ». Cela comprend le lancement de n?Spirotm, leur programme de leadership éclairé, leur travail avec CBSNews.com en tant que leader de l'innovation et de la perturbation, ainsi que diverses caractéristiques dans les publications de l'industrie.

Pour en savoir plus sur Spiro, ses succès de la première année et le programme de leadership éclairé n Spiro, rendez-vous sur le site ThisIsSpiro.com.

À propos de Spiro

Spiro, qui fait partie du collectif GES, est l'agence mondiale d'expériences de marque pour le NEW NOWtm. Nous créons des événements et des expériences mondiales qui redéfinissent la façon dont les humains se connectent, et nous leur donnons vie à travers des supports physiques, numériques, mobiles et hybrides intégrés. Travaillant avec certaines des marques les plus reconnues au monde, les stratèges, créateurs, innovateurs, constructeurs, spécialistes du marketing et spécialistes de Spiro sont compétents dans la gestion analytique et stratégique des événements, la conception créative et la production. Ensemble, nous créons des expériences à fort impact, des conférences et des événements, des lancements de produits, des activations de sponsoring et des pop-ups de consommateurs qui rassemblent les publics, où qu'ils se trouvent.

