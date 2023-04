Un pas dans la bonne direction pour les Métallos et l'ensemble des travailleurs de l'industrie minière





Après des années de militantisme en faveur de conditions de travail plus sécuritaires, le Syndicat des Métallos a accueilli l'annonce aujourd'hui du ministre du Travail de l'Ontario, selon laquelle le gouvernement abaissera la limite d'exposition des émissions d'échappement des moteurs diesel dans les mines de la province.

Depuis des décennies, l'Ontario affiche les limites d'exposition des émissions d'échappement des moteurs diesel les plus élevés dans les mines et dans d'autres lieux de travail par rapport à d'autres juridictions.

Depuis 2020, la section locale 6500 du Syndicat des Métallos s'est associée au Centre de recherche sur la santé et sécurité au travail (CROSH) et aux Centres de santé des travailleurs (ses) de l'Ontario (OHCOW) pour créer le projet Particules diesel et combiner la défense et la recherche sur les émissions d'échappement des moteurs diesel.

Réunissant des experts en santé et sécurité au travail, des chercheurs, des militants syndicaux, des hygiénistes du travail et des représentants de l'indemnisation des travailleurs, le Projet vise à apporter un changement significatif dans les mines ontariennes. Il dispense également une éducation et une sensibilisation aux mineurs et à leurs proches.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une victoire totale, l'annonce d'aujourd'hui constitue un important pas en avant et réduira la limite d'exposition des émissions d'échappement des moteurs diesel de 400 µg/m³ (microgrammes par mètre cube d'air) à 120 µg/m³.

« Aujourd'hui, nous célébrons une victoire pour les Métallos et tous les autres travailleurs de l'industrie minière qui se battent depuis si longtemps pour rendre l'air dans leurs lieux de travail moins dangereux. Il existe un certain niveau de risque auquel ces travailleurs font face chaque fois qu'ils vont au travail, et chaque fois que nous pouvons réduire ce risque, c'est une bonne journée », fait valoir Myles Sullivan, directeur du District 6 des Métallos (Ontario et Canada atlantique).

« Bien que la limite d'exposition professionnelle pour les particules diesel en Ontario soit sensiblement abaissée aujourd'hui, elle n'est pas encore au niveau de 20 µg/m³ que les Métallos demandent », poursuit Myles Sullivan.

Nick Larochelle, président de la section locale 6500 des Métallos, a reconnu le travail des représentants syndicaux au sein du Comité d'examen des textes de loi relatifs à l'exploitation minière et d'un sous-comité pour leur travail visant à faire en sorte que cette réduction soit concrétisée. Nick Larochelle a engagé le soutien continu de la section locale 6500 à ces représentants pour la transition jusqu'au niveau de 20 µg/m³.

« L'exposition professionnelle aux particules diesel est connue pour causer des cancers, des maladies pulmonaires obstructives chroniques et d'autres maladies chez les mineurs. En plus d'abaisser la limite d'exposition des émissions d'échappement des moteurs diesel dans les mines à 20 µg/m³, nous espérons que le gouvernement provincial finira par mettre en oeuvre ces changements supplémentaires dans un avenir très proche », souligne Nick Larochelle.

En plus de nouvelles réductions des niveaux d'échappement, le projet Particules diesel continue d'exiger que l'exposition professionnelle aux particules diesel soit ajoutée à la liste des maladies professionnelles de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail.

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques au pays et il est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d'adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide expérience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et une rémunération plus équitable, notamment de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

