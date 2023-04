nShift améliore l'expérience utilisateur du checkout en offrant des délais de livraison estimés en temps réel et un système de signalétique par badge





Les améliorations apportées optimisent l'expérience clients et renforcent la fidélisation

La connectivité en temps réel avec les transporteurs optimise la précision des délais de livraison estimés

Le widget d'interface utilisateur permet aux détaillants et aux boutiques en ligne de mieux maîtriser l'expérience client

LONDRES, 12 avril 2023 /PRNewswire/ -- nShift, leader mondial des logiciels de gestion de la livraison et de l'expédition des colis, annonce aujourd'hui des améliorations significatives de sa plateforme Checkout.

La fonction améliorée des prévisions de livraison est basée sur les flux directs de données temps réel des transporteurs connectés à nShift. Elle permet aux détaillants d'indiquer à leurs clients des dates de livraison précises basées sur le statut réel du transporteur au moment de l'achat.

De nouveaux badges permettent aux vendeurs de mettre en avant les options de livraison proposées aux clients à l'aide d'icônes. Il peut s'agir de feuilles vertes à ajouter à côté des options d'expédition à faible impact ou d'une icône en forme d'éclair à associer à la livraison express. Les badges permettent aux acheteurs d'identifier les services qui répondent à leurs besoins bien plus rapidement qu'en lisant les descriptions des services, ce qui se traduit par une augmentation du taux de conversion lors du checkout.

Ces nouvelles fonctionnalités sont complétées par un widget d'interface utilisateur amélioré qui permet aux commerçants de mieux maîtriser l'aspect et la convivialité de leur page de checkout.

Sean Sherwin-Smith, directeur des produits post-purchase chez nShift, déclare : « Notre solution de Checkout permet aux détaillants d'offrir à leurs clients l'expérience qu'ils attendent. Des études montrent que 50 % des paniers d'achat en ligne sont abandonnés en raison du manque d'options de livraison. »

« Aujourd'hui, les checkouts dynamiques doivent combiner deux caractéristiques. Ils doivent proposer aux acheteurs une réelle variété d'options de livraison. Mais ils doivent également aider les personnes pressées à trouver rapidement ce qu'elles cherchent. Fournir des choix clairs enrichis de délais de livraison précis peut donc contribuer à augmenter le taux de conversion et à fidéliser les clients sur le long terme. »

nShift Checkout, qui fait partie de la suite de gestion de la livraison de premier plan de nShift, offre une expérience de livraison de bout en bout qui fidélise les clients, réduit les coûts et augmente le chiffre d'affaires. En plus de Checkout, la suite inclut les solutions suivants :

Ship ? logiciel de gestion de la livraison pour entreprise qui offre des solutions aux problèmes complexes d'impression d'étiquettes et de réservation de transporteurs

? logiciel de gestion de la livraison pour entreprise qui offre des solutions aux problèmes complexes d'impression d'étiquettes et de réservation de transporteurs Track ? une technologie avancée de suivi des commandes procurant une expérience client qui fidélise les acheteurs

? une technologie avancée de suivi des commandes procurant une expérience client qui fidélise les acheteurs Returns ? solution de logistique inverse, conviviale pour le consommateur, qui permet de convertir 30 % des retours en échanges grâce à un process fluide pour les acheteurs

La suite nShift s'appuie sur la plus grande bibliothèque de transporteurs du monde et sur plus de 450 intégrations avec les principales plateformes d'e-commerce, OMS, solutions ERP, solutions de warehouse management et plateformes de paiement.

Pour en savoir plus: nshift.com

À propos de nShift

nShift est le premier fournisseur mondial de solutions de gestion des livraisons dans le nuage permettant l'expédition et le retour sans friction de près d'un milliard d'envois dans 190 pays chaque année. Les logiciels de nShift sont utilisés dans le monde entier par des expéditeurs du commerce électronique, de la vente au détail, de l'industrie et des 3PL. L'entreprise a son siège à Londres et à Oslo. Elle emploie plus de 500 personnes dans ses bureaux de Suède, de Finlande, de Norvège, du Danemark, du Royaume-Uni, de Pologne, des Pays-Bas, de Belgique et de Roumanie.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1782566/nShift_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 12 avril 2023 à 11:47 et diffusé par :