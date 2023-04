La marque centenaire d'appareils ménagers Paris Rhône étend son activité aux systèmes de stockage d'énergie





PARIS, le 12 avril 2023 /CNW/ - /CNW/ -- Paris Rhône Energy, une nouvelle marque de Paris Rhône, l'entreprise d'appareils électroménagers avec plus de 100 ans d'histoire, a récemment dévoilé son premier système d'énergie domestique, la série PEX tout-en-un. L'entreprise a lancé la série PEX sur Indiegogo le 11 avril.

« Étant donné que les préoccupations mondiales au sujet de la sécurité énergétique et des prix demeurent relativement élevés, un nombre croissant de familles envisagent de nouvelles solutions pour leur approvisionnement en électricité domestique. L'utilisation de systèmes de stockage d'énergie peut aider les familles à économiser de l'argent sur leurs factures à long terme et l'adoption de technologies d'énergie propre peut également contribuer au développement durable », a déclaré ALAIN DAVID V., chef de la direction de Paris Rhône.

Surnommée le système énergétique domestique le plus puissant de tous les temps, la série PEX offre aux utilisateurs une solution de stockage d'énergie qui peut se recharger rapidement en une heure et demie. La solution assure la fiabilité et la sécurité des utilisateurs en période de besoin, comme les heures d'utilisation de pointe ou en cas de panne d'électricité. Avec une source d'alimentation sans interruption à temps de transfert zéro milliseconde, l'alimentation de l'utilisateur peut passer instantanément en mode d'alimentation de secours de la batterie dès qu'il y a une coupure de l'alimentation du réseau.

La solution solaire permet un apport solaire de 15 600 W. Avec une puissance jusqu'à 12 000 W de courant alternatif, la série PEX peut alimenter tout un foyer de façon indépendante, quand on pense à l'énergie nécessaire à la vie quotidienne d'une famille, comme l'utilisation d'un ordinateur portable, l'alimentation d'un réfrigérateur pour garder les aliments frais ou le chargement d'un véhicule électrique Tesla. Sa capacité extensible de 10,24 kWh à 76,8 kWh lui permet de fournir une alimentation de secours pendant 10 jours.

Le savoir-faire technique solide utilisé sous la hotte fait de ce produit une solution idéale pour une utilisation à long terme, car le système convient à plus de 10 000 charges. De plus, Paris Rhône Energy offre une garantie complète de 10 ans pour répondre aux préoccupations des utilisateurs. Le produit utilise également des batteries LFP ultra-sécuritaires de pointe qui offrent des vitesses de charge plus rapides et une durée de vie plus longue que les batteries traditionnelles sur le marché.

La série PEX adopte une conception modulaire pour une installation facile et rapide, offrant ainsi plus de commodité aux utilisateurs. De plus, elle peut être contrôlée et surveillée à distance à l'aide d'une application mobile pratique qui utilise une technologie de pointe de l'IdO.

« Depuis plus d'un siècle, Paris Rhône se concentre sur les générateurs, qui ont établi des bases solides pour le développement de Paris Rhône Energy. Nous croyons que l'énergie intelligente améliore la vie et vise à offrir des produits de stockage d'énergie plus professionnels et de grande qualité pour une vie intelligente et durable partout dans le monde », a ajouté ALAIN DAVID V.

Paris Rhône Energy prévoit également la publication de sa solution d'énergie extérieure, la série PEO, dont les détails seront publiés prochainement.

À propos de Paris Rhône Energy

Paris Rhône Energy est une marque de Paris Rhône, une société créée en 1915, filiale de Guangdong SACA Precision Manufacturing Co., Ltd. (Code boursier : 300464). Paris Rhône se spécialise dans la recherche et la fabrication en électronique depuis plus d'un siècle et s'est engagée dans des produits de stockage d'énergie durables et plus propres. Avec plus de 100 brevets dans le segment du système de stockage d'énergie, Paris Rhône est également une société leader dans le domaine des technologies énergétiques qui fournit des solutions logicielles avancées pour les réseaux électriques, des systèmes de secours et d'alimentation de pointe pour les applications domestiques et industrielles, des solutions de stockage solaire+batterie, les plates-formes de centrales virtuelles et les outils et l'équipement à moteur et à batterie.

Avec sa mission « L'énergie intelligente pour une vie meilleure », Paris Rhône Energy a développé trois séries de produits de stockage d'énergie, dont HE : l'énergie domestique, OE : l'énergie extérieure et SÉI : les solutions d'énergie intelligentes. La marque veut créer des produits de stockage d'énergie durables et plus propres qui facilitent la vie quotidienne des personnes et améliorent leur qualité de vie globale.

Pour obtenir des renseignements complémentaires, veuillez consulter le site https://igg.me/at/parisrhone .

