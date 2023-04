Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière d'agriculture, de pêcheries et d'alimentation





QUÉBEC, le 12 avril 2023 /CNW/ - Sondage de l'UPA

« Les résultats du sondage de l'UPA rendus publics, aujourd'hui, sont épouvantablement inquiétants. C'est un véritable coup de masse en plein front pour notre agriculture et des PME qui en dépendent.

Avec l'explosion (+27%) des coûts des entrées en agriculture de plus du double de l'indice des prix à la consommation (+11,8%) au cours des trois dernières années, nos agriculteurs se voient forcés de vendre plus et de dépenser davantage pour réaliser moins de profit, en bout de course. C'est alarmant!

Dans ce contexte, il n'est pas étonnant d'apprendre que 11% de nos producteurs songent à abandonner l'agriculture.

Est-ce que le ministre de l'Agriculture entend le cri du coeur de nos agriculteurs? Ça ne semble pas être le cas. Chaque fois qu'on l'interpelle sur le sujet, il prétend que tout va bien et que le secteur agricole reçoit toute l'aide nécessaire du gouvernement de la CAQ. On appelle ça de l'aveuglement volontaire. Surtout, on appelle ça abandonner nos fiers producteurs et productrices. »

- André Fortin, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'agriculture, de pêcheries et d'alimentation et député de Pontiac

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

