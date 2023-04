En grève, les avocats et avocates de l'aide juridique interpellent Sonia LeBel à Trois-Rivières





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 12 avril 2023 /CNW/ - Toujours sans entente avec Québec, les avocates et avocats de l'aide juridique ont manifesté, ce matin, devant le bureau de circonscription de la députée de Champlain, Sonia LeBel.

Provenant d'aussi loin que du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, mais aussi de Montréal, de la Montérégie, des Laurentides et de Lanaudière, les grévistes ont rappelé à la présidente du Conseil du trésor qu'elle a elle-même appuyé, par le passé, le principe de parité salariale entre les avocats et avocates de l'aide juridique et leurs collègues de la Couronne.

Enclenchée jeudi dernier, la grève des avocats et des avocates de l'aide juridique se poursuit cette semaine, interrompant l'ensemble des services dans les régions de Montréal et Laval, des Laurentides, de Lanaudière, de la Montérégie, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Bien que n'ayant pas encore obtenu leur droit de grève en raison de leur récente affiliation à la CSN et des règles du Code du travail, les membres du Syndicat des avocates et avocats de l'aide juridique Mauricie-Centre-du-Québec-CSN ont rejoint les grévistes sur l'heure du dîner devant le palais de justice de Trois-Rivières, où se poursuit la manifestation.

«?Nous plaidons les mêmes dossiers, dans les mêmes tribunaux, devant les mêmes juges que les procureur-es de la Couronne. Nous méritons le même traitement?», a déclaré Me Valérie Thiffeault Duchemin, avocate au Bureau d'aide juridique de Trois-Rivières.

Avocate de l'aide juridique à Rivière-du-Loup, Me Émilie Lacroix a souligné les difficultés de recrutement que rencontrent actuellement les services d'aide juridique, particulièrement en régions, où de nombreux postes demeurent vacants. «?Ce n'est certainement pas en créant deux classes d'avocats que le gouvernement pourra consolider le réseau de l'aide juridique?», a-t-elle déploré.

Avocat criminaliste à Montréal, Me Manuel Gerbelli-Gauthier a rappelé que les avocates et avocats de l'aide juridique bénéficient de la parité salariale avec la Couronne depuis maintenant 35 ans. «?Nous ne demandons rien de nouveau, seulement le maintien de ce principe d'équité élémentaire. Il est regrettable que la présidente du Conseil du trésor, elle-même ancienne procureure de la Couronne, veuille mettre fin à cette parité salariale entre la défense et la poursuite.?»

Services interrompus

De nombreux programmes gouvernementaux, chers au ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, sont mis à l'arrêt lors de ce conflit de travail. C'est le cas du programme Rebâtir, service de consultation juridique en ligne pour les victimes de violence sexuelle ou conjugale, ainsi que du traitement prioritaire des dossiers qui en résultent.

D'importantes perturbations frappent également le Tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale, le Programme d'accompagnement justice et santé mentale, le Programme de mesures de rechange pour les adultes en milieu autochtone et le suivi des recommandations de la Commission Laurent, qui prévoient notamment la représentation systématique de tous les enfants sous l'égide de la Direction de la protection de la jeunesse. À l'aube du 1er juillet, un grand nombre de citoyens et de citoyennes ne peuvent bénéficier présentement des services de l'aide juridique pour contester avis d'éviction et autres hausses abusives.

Les syndicats de l'aide juridique affiliés à la CSN représentent 250 avocates et avocats de Montréal, de Laval, des Laurentides, de Lanaudière, de la Mauricie-Centre-du-Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Ils sont affiliés à la Fédération des professionnèles-CSN. Pour sa part, le Syndicat des avocats et avocates du centre communautaire juridique de la Rive-Sud représente 65 membres. Fondée en 1921, la CSN regroupe quelque 330?000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 12 avril 2023 à 11:39 et diffusé par :