UNE NOUVELLE PLATEFORME D'E-BUSINESS MONGOLE POUR FACILITER LE DÉMARRAGE ET LA CROISSANCE D'UNE ENTREPRISE





ULAAN BAATAR, Mongolie, 12 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le gouvernement de la Mongolie a lancé une nouvelle plateforme en ligne pour permettre aux entreprises de se lancer et de se développer facilement, réduisant les temps d'attente et la bureaucratie.

La plateforme « E-Business » ? e-business.mn ? a été développée par de jeunes ingénieurs à l'E-Mongolia Academy et lancée par le premier ministre de Mongolie. Elle marque la prochaine étape de la transformation numérique de l'économie mongole.

En moyenne, 1 540 nouvelles entités juridiques sont établies en Mongolie chaque mois. Toutefois, ceux qui créent de nouvelles entreprises doivent souvent se rendre au bureau d'enregistrement de l'État et dans les services des institutions financières à plusieurs reprises avant de pouvoir véritablement se lancer. Lorsqu'elles commencent leur négoce, les entreprises en Mongolie ont déjà fait face à une bureaucratie inutile.

La plateforme E-Business permettra de rationaliser les échanges entre les entreprises et les organismes gouvernementaux, et permettra également d'enregistrer une entreprise en Mongolie de n'importe quel endroit dans le monde. Les services accessibles via la plateforme comprennent l'obtention du nom d'une entité juridique, l'enregistrement d'une liste de biens commerciaux et l'obtention d'un certificat électronique.

En rendant le système de délivrance de permis plus transparent, la plateforme soutiendra également les efforts du gouvernement pour lutter contre la corruption. Le lancement de la plateforme E-Business intervient alors que l'agence anti-corruption a présenté sa stratégie officielle de lutte contre la corruption en Mongolie au Parlement du pays aujourd'hui (11 avril). Ce document est destiné à former la première stratégie nationale de la Mongolie pour lutter contre la corruption et offrir des avantages tels que la résolution des cas de fonctionnaires corrompus, l'extradition de criminels qui ont fui à l'étranger et la levée de l'immunité des personnes politiquement exposées (comme les députés). Par ailleurs, l'un des objectifs principaux de cette stratégie consiste à placer la consultation publique au coeur du processus d'élaboration des politiques.

Avec la plateforme E-Business, il est désormais possible de créer une entreprise en Mongolie à un coût réduit et en un temps record de deux jours, ce qui place la Mongolie en excellente compagnie, parmi les nombreuses économies avancées sur cette mesure.

Commentant sur le lancement de la plateforme d'e-business, L. Oyun-Erdene, premier ministre mongol, a déclaré :

« L'utilisation accrue de la technologie numérique est au coeur de la modernisation de l'économie de la Mongolie et fait de notre pays un meilleur endroit où faire des affaires.

« Le lancement d'une plateforme e-business aujourd'hui est une étape clé dans ce parcours. En éliminant la bureaucratie inutile et en jouant un rôle clé dans la lutte contre la corruption, cette nouvelle plateforme est essentielle pour rendre la Mongolie plus propice aux affaires et attirer les investissements étrangers nécessaires pour soutenir notre croissance à long terme ».

Communiqué envoyé le 12 avril 2023 à 11:08 et diffusé par :