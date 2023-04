BIXI MONTRÉAL ET LA VILLE DE MONTRÉAL LANCENT LA 15e SAISON DE BIXI AUJOURD'HUI DÈS MIDI EN DÉVOILANT DES NOUVELLES MAJEURES





Le service BIXI sera disponible à l'année dès 2023

MONTRÉAL, le 12 avril 2023 /CNW/ - C'est avec beaucoup d'enthousiasme que BIXI Montréal et la Ville de Montréal lancent aujourd'hui, dès midi, la saison 2023 de BIXI, trois jours avant la date habituelle. Célébrant le début de la 15e saison du service de vélopartage, Alexandre Taillefer, président de BIXI Montréal, et Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal, ont profité de l'occasion pour dévoiler une nouvelle importante : le service BIXI sera disponible à l'année dès 2023.

« Alors que BIXI Montréal célèbre le coup d'envoi de sa 15e saison aux côtés de nombreux collaborateurs et de son nouveau partenaire-présentateur, Loto-Québec, nous sommes très fiers de nous remémorer que Montréal fut la toute première ville en Amérique à inaugurer un service de vélopartage d'envergure en 2009. Le vélo en libre-service doit demeurer au centre des discussions afin d'améliorer la mobilité dans la métropole, dans les banlieues de Montréal et partout au Québec et inspirer des initiatives vertes en matière de transport. Les nombreux records d'utilisation de BIXI enregistrés au cours des dernières saisons, dont près de 9 millions de trajets effectués par un demi-million d'usagers en 2022, démontrent un leadership incontesté en matière de mobilité active », déclare Alexandre Taillefer, président de BIXI Montréal.

BIXI À L'ANNÉE : UNE ZONE PILOTE DE 150 STATIONS

Pour la toute première fois de son histoire, le service BIXI sera disponible après le 15 novembre, et donc 365 jours par année, dans une zone pilote d'une superficie de 100 km2, à proximité des axes structurants du réseau cyclable, notamment le REV (Réseau Express Vélo).

« La Ville de Montréal est heureuse d'annoncer un projet pilote de 150 stations BIXI accessibles à l'année, réparties sur de grands axes de vélos sélectionnés. Déjà reconnue comme l'une des villes d'Amérique du Nord qui se distingue le plus en matière d'infrastructures cyclables, Montréal a tout le potentiel pour devenir une ville où le vélo à l'année se développe. Les infrastructures cyclables sont largement opérées dans une optique annuelle et la venue du REV illustre notre vision de mobilité et d'urbanisme adaptée à nos objectifs de développement durable », a annoncé Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal.

15 ANS À ROULER DANS LE GRAND MONTRÉAL ET 4 ANS DE RÉVOLUTION ÉLECTRIQUE

Depuis son lancement, BIXI a conquis des milliers d'adeptes du vélo et fait une différence notable au niveau de l'empreinte environnementale, avec une estimation de 175 millions de kilomètres parcourus, ainsi que 35 000 tonnes de CO 2 et 17 millions de litres d'essence économisés.

Suite à l'ajout de 414 nouveaux vélos, 36 nouvelles stations et 1 468 points d'ancrage supplémentaires en 2023, le réseau BIXI comprendra 865 stations et 10 000 vélos (dont 2 600 électriques).

« L'arrivée du BIXI libre-service à assistance électrique en 2019 (et du vélo électrique en général) constitue une véritable révolution en matière de mobilité. Selon de récentes études dévoilées par Vélo-Québec, entre 20 et 86 % des déplacements en automobile peuvent désormais être réalisés à vélo électrique, ce qui démontre l'énorme potentiel pour la croissance future de l'utilisation du BIXI électrique. Il se développe un peu partout un mouvement de mobilité verte et active inspirant, dont BIXI est l'un des pionniers et l'un des plus fiers représentants », se réjouit Alexandre Taillefer.

LOTO-QUÉBEC, NOUVEAU PARTENAIRE-PRÉSENTATEUR

L'apport de Loto-Québec à titre de nouveau partenaire-présentateur de BIXI Montréal permettra d'accélérer de nombreux projets bonifiant l'expérience client.

« Depuis sa création, Loto-Québec a dans son ADN de redonner à la communauté et de soutenir la collectivité québécoise. C'est pourquoi nous sommes très fiers de nous associer à BIXI Montréal pour les trois prochaines années. Ce partenariat nous permet d'appuyer une organisation qui change concrètement les habitudes des Québécoises et des Québécois en matière de mobilité, contribuant ainsi à la réduction de notre empreinte environnementale », affirme Benoit Lefrançois, vice-président corporatif au jeu responsable, aux communications et à la responsabilité sociétale à Loto-Québec.

L'ABONNEMENT PRÉSAISON À SON PLUS BAS PRIX DE L'ANNÉE JUSQU'AU 15 AVRIL

Il est encore temps de profiter du tarif présaison de l'abonnement BIXI (saisonnier, du 12 avril au 15 novembre) à 89 $ + taxes (soit 10 % de rabais sur l'abonnement régulier). Les personnes désirant en bénéficier sont invitées à acheter leur abonnement saisonnier en ligne ou en téléchargeant l'application mobile de BIXI. Elles pourront y découvrir différents produits ainsi que la façon d'utiliser le code QR pour leurs prochaines locations : une nouveauté 2023 rendant l'expérience BIXI encore plus simple et rapide!

Monsieur Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal, conclut :

« J'ai eu le privilège d'être témoin du chemin extraordinaire parcouru par BIXI depuis 15 ans et de l'évolution de cette innovation fièrement québécoise. BIXI s'est rapidement imposé comme une expertise reconnue internationalement. Au nom de la direction de BIXI Montréal, j'en profite pour remercier chaleureusement la Ville de Montréal, les membres de notre conseil d'administration, nos employés, fournisseurs et collaborateurs, mais aussi nos précieux partenaires qui contribueront à rendre l'expérience encore plus mémorable cette saison : notre nouveau partenaire-présentateur Loto-Québec, Beneva qui fait son arrivée, ainsi que Fizz. Bonne saison à BIXI! »

À propos de BIXI

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif responsable de la gestion du service de vélopartage sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Westmount, Mont-Royal, Montréal-Est, Longueuil et Laval. En 2023, le réseau BIXI comprendra 10 000 vélos (dont 2 600 électriques) et plus de 865 stations. Montréal dispose de la plus grande flotte de vélos électriques au Canada et de l'une des plus vastes en Amérique du Nord.

SOURCE BIXI Montréal

Communiqué envoyé le 12 avril 2023 à 10:50 et diffusé par :