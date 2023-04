Le rapport sur la durabilité de l'Aéroport Billy Bishop rend compte du travail accompli pour rendre l'aéroport plus propre, plus écologique et plus silencieux





La sixième édition de ce rapport annuel présente les réalisations de 2022, et fait notamment état d'une réduction de 18 % des émissions de carbone s'inscrivant dans les champs d'application 1 et 2

TORONTO, le 12 avril 2023 /CNW/ - L'Aéroport Billy Bishop de Toronto est fier de présenter son Rapport sur la durabilité 2022, qui dresse un compte rendu complet de sa performance environnementale, notamment en faisant le suivi d'indicateurs clés tels que les émissions de gaz à effet de serre (GES) et l'impact économique, et en mesurant les progrès accomplis par l'aéroport en regard des pratiques exemplaires d'organisations du monde entier en matière de présentation de rapports.

Cette sixième édition de ce rapport annuel est présentée dans un nouveau format interactif contenant des éléments graphiques et vidéo. Cela permet de mieux illustrer ce que l'Aéroport Billy Bishop a fait ou est en train de faire pour instaurer des pratiques durables, soutenir sa communauté, favoriser le bien-être de ses employés et investir dans des programmes et infrastructures contribuant à la protection de l'environnement et à la croissance de l'économie de Toronto.

En 2022, l'Aéroport Billy Bishop a par exemple considérablement progressé vers son objectif de réduction de ses émissions de GES, puisqu'il fait état d'une diminution de 18 % de ses émissions de carbone relevant des champs d'application 1 et 2. Cette baisse est en partie due au fait que l'aéroport a continué d'utiliser exclusivement de l'énergie renouvelable fournie par Bullfrog Power - ce qui a évité le rejet de plus de 19 000 tonnes de CO 2 depuis 2010 - et a investi dans des technologies plus propres, comme dans le cadre du projet de transformation du Marilyn Bell en traversier électrique. Ce traversier est désormais un navire « zéro émission » : il fonctionne à l'électricité verte, ce qui se traduit par une diminution de 196 000 litres de la consommation de carburant diésel annuelle de l'aéroport.

« En tant qu'organisation, l'Aéroport Billy Bishop stimule le tourisme et le commerce, donne accès à des services essentiels d'évacuation médicale d'urgence, et fournit du travail à des milliers de personnes dans la région du Grand Toronto, ce qui contribue à la stabilité économique de notre région, a expliqué RJ Steenstra, président et chef de la direction de PortsToronto, la société qui possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop.

Bien que la reprise économique soit cruciale pour assurer un avenir viable, l'Aéroport Billy Bishop a démontré à maintes reprises que son engagement à l'égard de l'environnement et de notre communauté ne faiblit pas. Dans la pratique, cela se concrétise par des choix, comme celui d'utiliser exclusivement de l'énergie renouvelable pour l'ensemble de nos activités, d'investir stratégiquement dans des infrastructures résilientes au changement climatique, ou encore de continuer à travailler de concert avec nos voisins afin de trouver des moyens de contribuer encore plus efficacement à assurer la viabilité de notre collectivité et de cet espace partagé qu'est le secteur riverain torontois. »

Le Delphi Group, un pionnier de la durabilité, examine les rapports sur la durabilité de l'Aéroport Billy Bishop et utilise certains indicateurs clés comme les émissions de GES afin de nous aider à mesurer et à faire connaître les progrès accomplis par notre organisation en regard des pratiques exemplaires d'organisations du monde entier.

Pour lire l'intégralité du rapport sur la durabilité de l'Aéroport Billy Bishop, cliquez ici.

En bref

En 2022, l'Aéroport Billy Bishop a renouvelé son entente avec Bullfrog Power afin de continuer d'utiliser uniquement de l'électricité verte solaire et éolienne - ce qu'aucun autre aéroport ne fait au Canada .

a renouvelé son entente avec Bullfrog Power afin de continuer d'utiliser uniquement de l'électricité verte solaire et éolienne - ce qu'aucun autre aéroport ne fait au . Le Marilyn Bell I , qui permet de transporter des passagers, des véhicules et diverses fournitures jusqu'à l'Aéroport Billy Bishop , a célébré en 2022 le premier anniversaire de sa transformation, depuis laquelle il est au Canada le seul traversier à fonctionner avec un système d'alimentation et de propulsion à émissions nulles dont les composants n'ont pas besoin de diésel pour fonctionner. Depuis cette opération de modernisation, le navire ne génère plus d'émissions de GES, ce qui devrait se traduire par une réduction d'environ 530 tonnes des émissions annuelles directes de l'aéroport.

, qui permet de transporter des passagers, des véhicules et diverses fournitures jusqu'à l'Aéroport , a célébré en 2022 le premier anniversaire de sa transformation, depuis laquelle il est au le seul traversier à fonctionner avec un système d'alimentation et de propulsion à émissions nulles dont les composants n'ont pas besoin de diésel pour fonctionner. Depuis cette opération de modernisation, le navire ne génère plus d'émissions de GES, ce qui devrait se traduire par une réduction d'environ 530 tonnes des émissions annuelles directes de l'aéroport. En 2022, Nieuport Aviation (qui possède et exploite l'aérogare passagers de l'Aéroport Billy Bishop ) a annoncé son intention d'acquérir six autobus électriques pour remplacer les actuels bus-navettes de l'aéroport - qui transportent chaque année gratuitement près de 500 000 passagers entre l'Aéroport et la gare Union.

) a annoncé son intention d'acquérir six autobus électriques pour remplacer les actuels bus-navettes de l'aéroport - qui transportent chaque année gratuitement près de 500 000 passagers entre l'Aéroport et la gare Union. En 2022, un sondage d'opinion publique réalisé par Environics a révélé que la plupart des Torontois (71 %) ont une bonne opinion de l'Aéroport Billy Bishop , et que ce dernier est particulièrement apprécié par les résidents du secteur riverain (82 %).

, et que ce dernier est particulièrement apprécié par les résidents du secteur riverain (82 %). L'Aéroport Billy Bishop est déterminé à investir dans les collectivités au sein desquelles il exerce ses activités, et à contribuer au développement d'une ville viable. En 2022, l'Aéroport Billy Bishop a soutenu un grand nombre d'organismes et d'initiatives communautaires, notamment Vols d'espoir, Not In My City, le Repdath Waterfront Festival, The Bentway, le Black Aviation Professionals Network, le Waterfront Neighbourhood Centre et la Société canadienne de la SLA.

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des possibilités de correspondance pour plus de 80 destinations internationales grâce au réseau de ses compagnies aériennes, l'Aéroport Billy Bishop est un important point d'accès et un moteur essentiel de l'économie de Toronto, puisqu'il accueille habituellement environ 2,8 millions de passagers chaque année. L'Aéroport Billy Bishop est réputé pour l'expérience de voyage unique qu'il propose, mais aussi pour son efficience et son service à la clientèle exceptionnels - ce qui lui a valu de remporter toute une série de prix attribués en fonction de l'avis des passagers. La priorité étant de rendre son fonctionnement plus propre, plus écologique et plus silencieux, d'importantes améliorations ont été apportées à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto ces dernières années, afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs de développement durable, qui font l'objet de comptes rendus annuels. Cet aéroport est exploité par PortsToronto, qui en est propriétaire.

SOURCE Aéroport Billy Bishop de Toronto

Communiqué envoyé le 12 avril 2023 à 10:18 et diffusé par :