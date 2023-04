TELUS et la Mission Old Brewery s'associent pour offrir des soins de santé et des services de soutien à la communauté itinérante de Montréal avec le lancement de la nouvelle clinique mobile Santé pour l'avenir





Chaque soir, environ 6 000 personnes sont en situation d'itinérance visible au Québec



Alors que les taux d'itinérance nationaux sont à des niveaux records, TELUS bonifie son engagement au programme Santé pour l'avenir à travers le pays à 13 millions de dollars d'ici 2026

Montréal, 12 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS, en partenariat avec la Mission Old Brewery, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle clinique mobile Santé pour l'avenir MC. Les deux organisations travailleront ensemble pour venir en aide aux personnes et communautés marginalisées à Montréal en offrant gratuitement des services de santé, du soutien social et de l'aide au logement. L'augmentation du coût de la vie, le nombre décroissant de logements abordables à Montréal et les espaces limités dans les hébergements d'urgence font en sorte que le nombre de Montréalaises et Montréalais sans abri est à un niveau record. Il est estimé qu'à chaque soir environ 6 000 personnes sont en situation d'itinérance visible au Québec , dont la majorité à Montréal, et ont de la difficulté à avoir accès à du soutien médical et psychosocial. La clinique mobile de la Mission Old Brewery, propulsée par TELUS Santé, réitère l'engagement de TELUS de s'assurer que les Montréalaises et Montréalais dans le besoin aient accès à des soins immédiats et de qualité. De plus, TELUS bonifie son engagement au programme Santé pour l'avenir avec 13 millions de dollars qui seront consacrés à l'initiative d'ici 2026.

« À TELUS, nous nous servons de notre technologie de calibre mondial pour transformer les soins de santé, en créant de meilleures retombées sur le plan de la santé pour nos collectivités montréalaises, a affirmé Martin Bélanger, directeur général en chef, TELUS Santé. Grâce à notre partenariat avec la Mission Old Brewery, nous aidons à éliminer les obstacles pour les personnes marginalisées de la région de Montréal, en leur donnant accès aux soins de qualité dont ils ont besoin­. Avec notre engagement renforcé de 13 millions de dollars d'ici 2026, nous continuons à accroître notre programme de cliniques mobiles de Santé pour l'avenir à travers le Canada, ce qui nous permet de soutenir encore plus d'individus dans le besoin. En combinant la technologie et la compassion humaine, nous amenons les soins de santé directement dans les collectivités et aux personnes qui en ont le plus besoin, en offrant des soins critiques et en aidant à créer un futur meilleur pour tous. »

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'offrir une grande variété de services de soutien à la cohabitation et à la réaffiliation aux personnes en situation d'itinérance de Montréal, grâce à notre partenariat avec Santé pour l'avenir de TELUS, affirme James Hughes, président et chef de la direction de la Mission Old Brewery. Ce sont des initiatives telles que celle de la clinique mobile de la Mission Old Brewery, propulsée par TELUS Santé, qui nous permettent de rejoindre une population des plus vulnérables à l'extérieur de nos murs et de les accompagner vers le relogement. Les services offerts par la clinique, rendus possibles grâce au soutien de partenaires communautaires clés sont adaptés aux besoins réels des personnes sans abri de Montréal : des soins de santé primaires, du soutien psychosocial ainsi que de l'accompagnement vers le logement. Ensemble, nous nous assurons que les Montréalaises et Montréalais marginalisés aient accès à des services de qualité, afin de les aider à retrouver un chez-soi permanent. »

La Mission Old Brewery fera équipe avec l'Accueil Bonneau pour mener ce nouveau modèle de soins innovant. De plus, en partenariat avec la Clinique juridique itinérante, l'École des sciences infirmières Ingram de l'Université McGill et d'autres acteurs du réseau communautaire, l'équipe offrira plusieurs services, avec un accent sur trois priorités :

Des soins de santé physique et du soutien psychosocial, incluant l'accès à des examens préventifs, des soins de plaies, des services de réduction des méfaits, et du référencement vers une grande variété de services connexes en santé mentale et dépendance ;

Du soutien à la cohabitation et à la réaffiliation, incluant du référencement vers du soutien local et les services d'urgence, des services juridiques et de l'accompagnement aux démarches administratives telles que l'adhésion à la RAMQ et du soutien pour appliquer à de l'aide financière, et ;

Du soutien lié au logement, incluant la préparation de déclarations de revenus, l'accès à des documents d'identification et des demandes d'aide au logement.





Caption: Une photo de la clinique mobile de la Mission Old Brewery, propulsée par TELUS Santé

Crédit: Martin Laporte

Cette clinique mobile, comme les autres à travers le pays, est équipée de la technologie des dossiers médicaux électroniques (DMÉ) de TELUS Santé. Les DME de TELUS Santé permettront au personnel de la clinique de recueillir et de stocker des données sur la santé, d'examiner les résultats au fil du temps et d'offrir une meilleure continuité des soins aux patients qui avaient auparavant des antécédents médicaux non documentés. La clinique est également équipée des services de Wi-Fi LTE de TELUS et des services de mobilité de TELUS. L'espace est divisé en deux zones principales : la première pour la réception des patients et pour les services consultatifs, et la deuxième, plus spacieuse, avec une table d'examen et une station de travail pour les fournisseurs de soins. Cette conception permet à l'équipe de traiter les patients avec dignité et respect.

Avec cette annonce, TELUS bonifie son engagement financier à 13 millions de dollars d'ici 2026. Les cliniques mobiles de TELUS Santé opèrent maintenant dans 24 communautés à travers le Canada et ont effectué plus de 150 000 consultations partout au pays depuis 2014. Pour en savoir plus sur la façon dont TELUS crée de meilleures retombées de santé et de mieux-être pour tous, visitez le site telus.com/santepourlavenir .

À propos de Santé pour l'avenir

Depuis 2014, le programme Santé pour l'avenir de TELUS permet aux personnes mal desservies d'accéder aux soins médicaux et de santé mentale dont elles ont besoin en utilisant la puissance de la technologie. Grâce à la technologie des dossiers médicaux électroniques de TELUS et la compassion, nos cliniques mobiles de TELUS Santé offrent des soins médicaux primaires essentiels aux personnes en situation d'itinérance et ont effectué plus de 150 000 consultations depuis la création du programme. Le programme appuie également les femmes marginalisées en leur donnant accès à des séances de consultation gratuites grâce à Mes Soins TELUS Santé, et il aide les aînés à faible revenu à préserver leur autonomie et leur tranquillité d'esprit grâce à l'accès financé au Compagnon Santé connectée de TELUS.

À propos de Mission Old Brewery

Fondée en 1889, la Mission Old Brewery est la plus importante ressource pour les hommes en situation d'itinérance au Québec et pour les femmes au Canada. La Mission Old Brewery oeuvre pour la prévention de l'itinérance au Québec, fournit des services d'urgence, un accompagnement psychosocial, des programmes en santé urbaine, des options de logement et un soutien dans la communauté. Elle participe aussi à des projets de recherche et mène des campagnes de sensibilisation. Destinée à éliminer l'itinérance chronique à Montréal, son approche met l'accent sur l'accès au logement plutôt que l'hébergement temporaire en refuge. Chaque année, elle aide des milliers de personnes à rebâtir leur vie. Pour plus d'information, visitez missionoldbrewery.ca.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 18 milliards de dollars et à 18 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 30 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs en forte croissance, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, et du commerce électronique et de la technologie financière.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins préventifs et de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d'offrir un service à la clientèle inégalé, l'équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s'appuient sur les capacités numériques et les outils d'analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent 68 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d'intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu'à l'épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d'autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont, depuis 2000, offert 1,5 milliard de dollars et 2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter (@NouvellesTELUS) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

