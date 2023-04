POWER SUSTAINABLE ANNONCE UNE NOMINATION AU SEIN DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION





MONTRÉAL, le 12 avril 2023 /CNW/ - Power Sustainable, un gestionnaire d'actifs alternatifs qui investit dans des stratégies d'investissement durable, annonce la nomination de Gregory Chrispin à son conseil d'administration. M. Chrispin possède une vaste expérience en gestion des actifs dans des postes de haute direction dans le cadre desquels il a dirigé des équipes de spécialistes en gestion de portefeuille auprès de diverses institutions financières.

Gregory Chrispin a auparavant occupé le poste de vice-président exécutif, Gestion de patrimoine et Assurance de personnes au sein du Mouvement Desjardins. Il siège actuellement au conseil d'administration d'Addenda Capital et de l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (PSP).

« Je suis heureux d'accueillir M. Chrispin au conseil d'administration de Power Sustainable, a déclaré Olivier Desmarais, chef de la direction et président du conseil de Power Sustainable. Nous nous réjouissons à l'idée de bénéficier des 30 années d'expérience de M. Chrispin dans le secteur financier, en particulier dans le secteur bancaire et de l'assurance, ainsi que de son expertise en gestion de placements parfaitement qualifiés et ciblés. Nous sommes convaincus que ses connaissances nous seront précieuses pour accroître notre capacité de déploiement de capitaux à grande échelle et influencer significativement le développement de solutions climatiques. »

Actif dans le secteur de l'investissement et dans la collectivité, il siège à différents comités au sein de diverses organisations. Il est membre du comité de gouvernance du programme Alternative Suspension Social Impact Bond (SIB) de prévention du décrochage scolaire des YMCA du Québec, la première obligation à impact social en matière de sécurité communautaire au Canada. M. Chrispin a obtenu un baccalauréat en mathématiques (sciences actuarielles) à l'Université de Montréal. Il est analyste financier agréé et détient le titre d'administrateur de société agréé de l'Institut des administrateurs de sociétés (IAS.A).

Il se joint aux autres membres du conseil, soit Olivier Desmarais, Scott Brison, Régine Clément, André Desmarais, Claude Généreux, Denis Le Vasseur et Jacques Parisien, ainsi qu'à Paul Genest, à l'ambassadeur Bruce Heyman, à Peter Kruyt et à Michel Plessis-Bélair, observateurs du conseil.

À propos de Power Sustainable

Power Sustainable est un gestionnaire mondial d'actifs alternatifs qui investit dans des entreprises et des projets axés sur l'action climatique, l'impact sociétal et la création de valeur à long terme. Power Sustainable catalyse des capitaux patients et durables à grande échelle dans l'infrastructure, les capitaux privés et les actions publiques. Power Sustainable est une filiale à part entière de Power Corporation du Canada (TSX : POW).

Pour en savoir plus, visitez www.powersustainable.com/fr/.

