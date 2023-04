Avis aux médias - Action d'employé-es de de soutien collégial devant le ministère de l'Enseignement supérieur - Pascale Déry n'a pas encore trouvé sa liste de tâches de ministre de l'Enseignement supérieur





MONTRÉAL, le 12 avril 2023 /CNW/ - Plusieurs dizaines d'employé-es de soutien des cégeps représentés par la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) se rassembleront devant les bureaux du ministère de l'Enseignement supérieur afin d'y tenir une action le jeudi 13 avril 2023 à compter de 7 h 45.

Aide-mémoire

Quoi : Action des employé-es de soutien collégial



Quand : Jeudi 13 avril 2023, à 7 h 45



Qui : Riccardo Pavoni, président du Secteur soutien cégeps de la FEESP-CSN

Marie-Noël Bouffard, secrétaire générale du Secteur soutien cégeps de la FEESP-CSN

Frédéric Brun, président de la FEESP-CSN

François Enault, premier vice-président de la CSN

Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN)



Où : Ministère de l'Enseignement supérieur

600, rue Fullum

Montréal (Québec) H2K 3L6

À propos

La Fédération des employées et employés de services publics (FEESP - CSN) est l'organisation la plus représentative du personnel de soutien dans les cégeps. Le Secteur soutien cégeps regroupe près de 6300 membres répartis dans 34 établissements collégiaux et un centre informatique, situés dans onze régions du Québec. Il représente notamment les manoeuvres, l'ensemble du personnel technique (travaux pratiques, administration, informatique, etc.), les agentes et agents de soutien administratif ainsi que les ouvrières et ouvriers spécialisés.

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Communiqué envoyé le 12 avril 2023 à 09:00 et diffusé par :