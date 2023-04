Sendle propose aux petites entreprises le service de livraison de colis porte à porte le moins cher du Canada vers les États-Unis





Tout le monde à bord! Une nouvelle option d'expédition est maintenant proposée aux petites entreprises canadiennes pour les aider à tirer parti du marché du commerce électronique américain, à réduire les coûts de livraison de colis et à se développer. D'après les avis des clients au sujet des tarifs d'expédition injustifiés de Postes Canada, Sendle, le service de livraison le plus abordable conçu spécialement pour les petites entreprises, offre maintenant la solution de porte à porte la moins chère pour l'expédition vers les États-Unis depuis le Canada. À partir de 7,98 dollars, le service de Sendle offre un ramassage gratuit à la porte de l'expéditeur et couvre chaque envoi admissible automatiquement à hauteur de 100 dollars, assurant une tranquillité d'esprit accrue aux petites entreprises canadiennes. En prime, chaque livraison est 100 % carboneutre, sans frais supplémentaires. Le ramassage gratuit dessert 99 % des adresses canadiennes, dans toutes les provinces et tous les territoires, avec une livraison partout aux États-Unis.

Sendle aide les petites entreprises à tirer parti du marché américain

Depuis trop longtemps, les frais d'expédition élevés défavorisaient les petites entreprises canadiennes. Selon Statistique Canada, le coût déraisonnablement élevé de la livraison de colis est le plus grand défi auquel doivent faire face les entreprises canadiennes en matière de vente en ligne, 39 % d'entre elles faisant état de ce problème. En septembre 2022, Sendle a jeté l'ancre au Canada pour offrir aux petites entreprises de tout le pays la première option d'expédition nationale qui est véritablement conçue pour elles et qui offre un service porte à porte abordable, fiable et respectueux de la planète. Cependant, le problème de l'expédition coûteuse pour les petites entreprises canadiennes ne se limite pas aux expéditions dans le Canada; c'est aussi un obstacle pour les entreprises qui veulent prendre leur essor sur marché américain du commerce électronique, qui devrait dépasser 1,7 trillion de dollars d'ici 2027. Une petite entreprise canadienne sur cinq qui utilisent Sendle a déclaré avoir besoin d'expéditions moins chères vers les États-Unis et, par conséquent, a demandé à participer au programme bêta de Sendle pour l'expédition vers les États-Unis avant le lancement officiel du service.

« Depuis le lancement de Sendle, nous nous sommes engagés à mettre au défi le monopole postal au Canada au nom des petites entreprises. Les prix élevés de livraison des colis empêchent les détaillants canadiens en ligne de faire concurrence aux États-Unis, le deuxième marché du commerce électronique le plus important au monde, ce qui n'est pas juste. Étant donné que les États-Unis sont notre voisin, ils devraient être le marché le plus facile auquel les petites entreprises canadiennes peuvent étendre leur rayon d'action par rapport à n'importe quel autre pays, et c'est pourquoi nous rendons les expéditions vers les États-Unis plus faciles, moins chères et de meilleure qualité, explique Lauren Helstab, responsable nationale de Sendle au Canada. Nous sommes convaincus qu'elles ne trouveront pas un meilleur tarif pour l'expédition porte à porte vers les États-Unis. Les petites entreprises et leurs clients peuvent ainsi se sentir rassurés de savoir que leurs expéditions sont 100 % carboneutres et suivies, sans frais supplémentaires. »

L'expédition abordable crée des débouchés aux États-Unis pour les détaillants en ligne canadiens

Les prix d'expédition élevés peuvent limiter les ventes aux clients américains pour les détaillants en ligne canadiens. Par exemple, selon une étude, près de huit Américains sur dix (79 %) ne paieraient pas plus de 8 USD pour la livraison d'un produit acheté en ligne. D'emblée, le monopole postal au Canada désavantage les petites entreprises canadiennes puisqu'il coûte plus de 13 CAD (~9,47 USD) pour expédier un colis aux États-Unis avec le service suivi de Postes Canada. Mais le nouveau service d'expédition de Sendle égalise les conditions de concurrence pour les petites entreprises canadiennes en fournissant le service d'expédition porte à porte le moins cher du Canada vers les États-Unis.

Sendle propose de tarifs d'expédition abordables, sans frais cachés ni mauvaise surprise. Le fournisseur s'appuie sur son réseau de partenaires maritimes régionaux et nationaux pour offrir aux petites entreprises canadiennes une tarification imbattable avec un premier tarif à seulement 7,98 CAD (~5,82 USD). Les petits détaillants en ligne canadiens peuvent désormais se livrer à la concurrence sur le marché américain en offrant des tarifs d'expédition comparables à ceux des détaillants américains. De plus, chaque envoi Sendle est livré avec un suivi gratuit, afin que les entreprises et leurs clients aux États-Unis puissent suivre le cheminement de leur colis.

« Nos clients aux États-Unis s'attendent à une expédition vraiment rapide et bon marché. En tant qu'entreprise canadienne, nous ne pouvions pas égaler les options d'expédition de nos concurrents américains parce que cela ne leur coûte pas autant que ce que nous payons ici au Canada. Mais le service d'expédition porte à porte de Sendle vers les États-Unis change la donne puisqu'il nous aide à mieux rivaliser aux États-Unis et à développer nos activités au-delà des frontières canadiennes », déclare Anisa Musmary, fondatrice de Wanderruff, entreprise établie à Vancouver.

Gagner du temps et de la tranquillité d'esprit

Grâce à la solution d'expédition de Sendle vers les États-Unis, les petites entreprises canadiennes n'ont plus besoin de se rendre au bureau de poste et de faire la queue pour expédier un colis vers les États-Unis, ou de remplir leur voiture de colis et traverser la frontière elles-mêmes. Tout comme le service de livraison national de Sendle au Canada, les petites entreprises canadiennes bénéficient d'un retrait gratuit à leur porte, leur faisant gagner du temps. Chaque colis expédié avec Sendle est assorti d'une assurance à hauteur de 100 dollars en cas de perte, ce qui donne aux petites entreprises une tranquillité d'esprit lorsqu'elles envoient des colis de l'autre côté de la frontière.

Mode de fonctionnement

Sendle gère l'itinéraire de bout en bout de chaque colis expédié et offre un service à la clientèle assuré par des humains. Les clients peuvent accéder au service d'expédition aux États-Unis de Sendle au moyen de leur tableau de bord Sendle, une ressource en ligne où ils peuvent suivre et reporter les livraisons et retirer leurs commandes à partir de plateformes majeures, comme Shopify, eBay, Etsy, et d'autres.

« Au vu de l'inflation qui fait grimper le coût des affaires sur presque tous les fronts, les petites entreprises canadiennes méritent un partenaire d'expédition qui offre des services conçus en fonction de leurs besoins, y compris des services d'expédition abordables, afin qu'elles puissent développer leur activité. C'est ce que nous nous engageons à faire », ajoute Mme Helstab.

À propos de Sendle

Sendle est le premier transporteur spécialement créé pour répondre aux besoins des petites entreprises de commerce électronique. Sendle nivelle le rapport de forces au profit pour les petites entreprises en leur offrant une expédition abordable à prix fixe, sans frais cachés, abonnements et entrepôts. Les commerçants achètent simplement une étiquette et réservent une heure de ramassage par Sendle, et leur colis est récupéré à leur porte. Sendle, premier transporteur 100 % carboneutre en Australie, aux États-Unis et au Canada, est également une société certifiée B-Corporation et Climate Neutral . Fondée en Australie en 2014, l'entreprise est établie à Sydney, en Australie; à Seattle, dans l'État de Washington; et à Toronto, au Canada. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : sendle.com.

