Neusoft obtient le plus haut niveau de la certification ISO 26262 en gestion fonctionnelle de la sécurité





SHENYANG, Chine, 12 avril 2023 /PRNewswire/ -- Récemment, Neusoft Corporation (Neusoft, SSE: 600718), une société leader dans le domaine des technologies de l'information, des produits et des solutions pour le marché mondial, a été certifiée ISO 26262 niveau ASIL D gestion/processus par TÜV Rheinland, une société internationale indépendante de contrôle, d'inspection et de certification. Cela signifie que Neusoft a atteint le plus haut niveau de reconnaissance internationale pour son processus de gestion de la sécurité fonctionnelle, son matériel, son processus de développement de logiciels et de système, son processus d'assistance et d'analyse de la sécurité fonctionnelle ASIL dans le domaine de la connectivité intelligente des véhicules.

ISO 26262 Véhicules routiers - Sécurité fonctionnelle, une norme de sécurité fonctionnelle automobile mondialement reconnue, s'applique tout au long du cycle de vie de la sécurité automobile. Elle fixe non seulement certains critères d'accès pour les fournisseurs de composants électroniques automobiles, mais vérifie également leur résistance technique et leurs capacités de contrôle. Parmi les quatre niveaux, A, B, C et D, le niveau ASIL D est le plus élevé, avec les exigences les plus strictes en matière de sécurité du système, de processus de développement et de technologie.

En tant que partenaire clé des constructeurs automobiles à l'ère des Software Defined Vehicles (SDV), Neusoft a toujours considéré la sécurité fonctionnelle automobile comme la clé du développement des systèmes de gestion et de l'innovation technologique des produits. La certification ISO 26262 niveau ASIL D reflète pleinement la poursuite de l'excellence de Neusoft en matière de technologie des logiciels automobiles et de gestion de la sécurité des produits, ce qui marque une étape importante dans le développement de Neusoft dans le domaine de la connectivité intelligente des véhicules.

Outre cette certification, Neusoft et Neusoft Reach, une société innovante investie par Neusoft Corporation, avaient auparavant successivement obtenu la certification ISO 26262 des produits de sécurité fonctionnelle et des certificats de conception de systèmes, ce qui démontre que Neusoft peut gérer et contrôler les risques tout au long du cycle de vie des produits, de la R&D au lancement de la production de masse, fournir une meilleure assistance aux constructeurs automobiles mondiaux et aux fournisseurs de niveau 1 et permettre la transformation de l'industrie automobile.

Pour en savoir plus sur Neusoft, veuillez consulter le site www.neusoft.com.

