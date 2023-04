HUAWEI donne le coup d'envoi des prix mondiaux XMAGE 2023





SHENZHEN, Chine, 12 avril 2023 /CNW/ - Le 7 avril 2023, Huawei a officiellement donné le coup d'envoi de l'édition 2023 des prix HUAWEI XMAGE. En tant que plateforme ouverte de Huawei pour l'excellence photographique sur téléphone intelligent, le concours annuel célèbre l'inspiration et la créativité, à travers des photos et des vidéos incroyables prises avec des appareils Huawei dans le monde entier. Les utilisateurs de plus de 170 pays et régions ont participé au concours annuel depuis 2017, pour un total de près de 4 millions de participations à ce jour. Cela fait des prix HUAWEI XMAGE un patrimoine culturel à part entière, qui présente des fragments de l'histoire humaine dans une perspective globale.

Inspirer par la photographie : une nouvelle orientation pour les prix XMAGE

Les organisateurs des prix XMAGE de cette année espèrent que les photographes du monde entier, qu'ils soient occasionnels ou professionnels, s'inspireront de leurs photographies. Les prix tirent leur nom de la division exclusive XMAGE de Imaging Research & Development de Huawei. Comme leur nom l'indique, les prix XMAGE visent à aider les photographes à trouver l'inspiration et à innover en photographie.

Lancée en 2022, la marque XMAGE met l'accent sur le système optique, la structure mécanique, la technologie d'imagerie et le traitement de l'image en photographie. Les quatre piliers de XMAGE forment maintenant les fondements de la nouvelle et prochaine technologie de caméra pour appareil intelligent de Huawei, comme la nouvelle caméra à ultra-grande ouverture focale de la série 50 de HUAWEI Mate et la caméra à téléobjectif ultra-lumineux de HUAWEI P60 Pro.

Nouvelle catégorie Night Walk pour mettre en valeur les merveilles de la nuit

Le concours de cette année comprend les catégories suivantes : Night Walk, Portrait, Art & Fashion, Outdoor, Hello Life, Storyboard, Action and Storytelling.

Night Walk est une nouvelle catégorie qui vise à encourager les utilisateurs à photographier les merveilles cachées de la vie nocturne, en utilisant les paramètres uniques de photographie nocturne de Huawei.

Prix attrayants et nouveaux juges

Cette année, les prix suivants seront remis à des candidats exceptionnels : 3 grands gagnants, 24 gagnants « meilleurs de leur catégorie », 27 finalistes et 5 mentions honorables. Les gagnants pourraient recevoir jusqu'à 10 000 $ US en prix[1].

Nous avons invité de nouveaux juges, dont cinq leaders dans le domaine de la photographie : Chen Xiaobo, vice-président de la China Photographers Association; le photographe de mode chinois Pei Tongtong; le photographe paysagiste portugais José Ramos; la photographe portraitiste australienne Jessica Hromas; et Li Changzhu, vice-président, Stratégie des consommateurs, Marketing du HUAWEI Consumer Business Group.

Les candidatures aux prix XMAGE seront acceptées jusqu'au 15 août 2023, à 23 h 59, heure de Beijing (TUC + 8). Nous espérons que vous participerez et donnerez vie à votre créativité.

Les utilisateurs sont invités à se rendre sur le canal mondial unifié pour soumettre leurs photos ou vidéos par l'intermédiaire des XMAGE Awards 2023. Vous pouvez également le faire par l'entremise de la HUAWEI Community. Il doit s'agir d'images ou de vidéos prises avec un téléphone portable Huawei. De plus, il n'y a aucune restriction quant au moment où l'image ou la vidéo a été prise et vous pouvez utiliser n'importe quel appareil mobile Huawei.

Pour obtenir de plus amples renseignements, connaître les modalités du concours ou présenter votre candidature, veuillez consulter le site Web du concours : https://gallery.consumer.huawei.com

[1] Les montants des fonds de création susmentionnés sont calculés avant impôts. L'organisateur se réserve le droit de modifier les prix physiques avant l'annonce des résultats. Il se réserve également le droit de modifier le nombre de gagnants.

