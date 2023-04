Le Festival des insectes en mode péruvien

Envie d'un peu d'exotisme et de faire des rencontres pas piquées des vers? Ne manquez pas le Festival des insectes qui revient les 22 et 23 avril 2023 pour une 10e édition à l'Aquarium du Québec. Question de mettre un peu de piquant, on vous amène au...





ESKUTE, fabricant de vélos électriques à croissance rapide, déploie une série de mises à jour de sa gamme de produits en réponse à la demande positive du marché pour ses deux-roues. En 2022, à mesure que l'entreprise se développait, les ventes de...





La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) et les Raptors de Toronto sont ravis d'appuyer six organismes communautaires locaux qui changent la vie des gens grâce au basketball. Inspirés par le maillot de l'édition ville des Raptors de...





La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, annonce aujourd'hui le lancement de l'appel de candidatures du prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin. À terme et pour une 31e édition, cet événement...





Papiers Tissu KP inc. (« PTKP »), qui détient un intérêt dans Produits Kruger inc., publiera les résultats financiers de PTKP et de Produits Kruger inc. pour le premier trimestre de l'exercice 2023 le jeudi 11 mai 2023, avant l'ouverture de la...