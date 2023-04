Deux tiers des organismes signalent une pénurie de bénévoles: Bénévoles Canada exhorte un retour au bénévolat





Des bénévoles de partout au Canada soulignent l'extrême importance du bénévolat pour le tissu social du Canada



TORONTO, 12 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pendant la Semaine de l'action bénévole (SAB), qui se déroulera du 16 au 22?avril?prochains, Bénévoles Canada rendra hommage aux bénévoles canadiens et au rôle fondamental qu'ils jouent dans la redynamisation du tissu social du pays. Cette célébration annuelle est l'occasion de remercier, de reconnaître et de recruter des bénévoles d'un océan à l'autre. Le thème de cette année, soit Le bénévolat tisse des liens, souligne l'importance du bénévolat dans l'amélioration de la résilience et de la vitalité des collectivités auprès desquelles nous nous engageons en accomplissant des actes bénévoles interreliés dans une optique d'entraide.

Afin de mettre ces efforts en valeur, Bénévoles Canada présentera le plan d'élaboration de sa Stratégie d'action nationale relative au bénévolat dont le but consistera à renforcer et à faire évoluer l'infrastructure canadienne du bénévolat. De plus, au cours de l'événement en ligne du 20?avril prochain, un groupe de bénévoles exceptionnels partagera des histoires relatives à leur croissance, à leur transformation et à leur incidence communautaire. Ce groupe se composera d'Alicia?Rose, vice-présidente adjointe, Incidence sociale, durabilité et engagement social des entreprises chez TD; de Jonathan?Boyer-Nolan, gestionnaire des communications chez Nogdawindamin Family and Community?Services; et d'Andrew Young, fondateur et directeur de Vaccine Hunters.

Au cours des trois dernières années, le nombre de bénévoles au Canada a considérablement chuté. En effet, 65?pour?cent des organismes appuyés par des bénévoles ont signalé une pénurie. Parallèlement, 32?pour?cent d'entre eux ont enregistré une hausse de la demande pour leurs services. L'incidence de ces faits sur le tissu social du pays est significative. Par conséquent, Bénévoles Canada exhorte un plus grand nombre de Canadiens à reprendre leurs activités bénévoles en cette période de rétablissement social postpandémique.

Le bénévolat joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la confiance et de l'établissement de liens, ainsi que dans la prestation des programmes et des services dont dépendent les Canadiens et tant d'autres personnes. Par leur engagement, les bénévoles créent des liens d'amitié et de confiance, ainsi qu'un certain rapport avec leur collectivité. Ces liens leur procurent un sentiment d'appartenance issu du soutien mutuel accordé et des contributions à l'atteinte d'objectifs communs. Chaque geste accompli influence le bien-être général de la collectivité, maintenant et pour les générations à venir.

«?Le bénévolat tisse des liens et renforce le tissu de notre collectivité grâce au temps, aux talents et à l'énergie que nous partageons dans une optique d'entraide. Il renforce notre capacité à grandir, à nous épanouir et à créer du changement au sein de notre collectivité, de notre province et de notre pays?», affirme Dre?Megan Conway, présidente et chef de la direction de Bénévoles Canada. «?Pendant la Semaine de l'action bénévole, nous célébrons notre incidence individuelle et collective, et encourageons un plus grand nombre de personnes à reprendre des activités bénévoles qui sont importantes à leurs yeux.?»

Comme chaque fil individuel d'un tissage contribue à renforcer celui-ci, chaque expérience, point de vue et compétence partagée contribue à améliorer la résilience collective du Canada. Pour mieux aborder les obstacles à la justice, à l'équité et à l'inclusion auxquels font face les bénévoles, Bénévoles Canada s'efforce d'offrir plus d'occasions de bénévolat, de renforcer la capacité à collaborer et de contribuer à une société dynamique, diversifiée et inclusive.

«?En cette Semaine de l'action bénévole, on ne saurait trop insister sur l'importance des bénévoles canadiens. Ils représentent non seulement la qualité et la vitalité de notre société, mais également le fonctionnement même de celle-ci?», soutient Lisa?Mort-Putland, présidente du conseil d'administration de Bénévoles Canada. «?Plus que jamais, nous remercions nos bénévoles de leur gentillesse, de leur générosité et de leur volonté à tisser l'étoffe de nos vies.?»

Tout au long de cette semaine spéciale, des centres d'action bénévole, des organismes appuyés par des bénévoles et des entreprises de partout au pays organiseront divers événements de reconnaissance. De plus, chacun est invité à prendre part à une discussion sur l'élaboration d'une Stratégie d'action nationale relative au bénévolat du 16 avril à strategiebenevolat.ca.

Bénévoles Canada

Bénévoles Canada assure un leadership national et une expertise dans le domaine du bénévolat de manière à accroître la participation bénévole et à améliorer la qualité et la diversité des expériences des bénévoles. Depuis?1977, l'organisme collabore étroitement avec des centres d'action de bénévolat, des entreprises, des organismes sans but lucratif, le gouvernement et des établissements d'enseignement dans le but de promouvoir et d'élargir le secteur bénévole. Ses programmes, ses recherches, ses cours de formation, ses outils, ses ressources et ses initiatives nationales alimentent un leadership qui reflète les tendances et les enjeux du paysage bénévole canadien.

www.benevoles.ca | Twitter?: @VolunteerCanada | Instagram?: VolunteerCanada | Facebook?:?VolunteerCanada | LinkedIn?: Volunteer-Canada | YouTube?: VolunteerCanada | #SAB2023 #tisserdesliens



Renseignements supplémentaires?:

Leslie Booth

Xposure PR

[email protected]

416.427.1588

Communiqué envoyé le 12 avril 2023 à 08:00 et diffusé par :