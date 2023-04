Grand Prix canadien des nouveaux produits : les finalistes sont connus !





Les produits exceptionnels lancés sur le marché en 2022 comprennent des collations offrant de tout, des saveurs nouvelles aux compléments nutritionnels, ainsi que des emballages d'une conception contemporaine et harmonieuse

TORONTO, le 12 avril 2023 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est heureux d'annoncer les finalistes de la 30e édition annuelle du Grand Prix canadien des nouveaux produits.

Les finalistes du 30e Grand Prix canadien des nouveaux produits représentent 107 des produits alimentaires et non alimentaires les plus impressionnants lancés sur le marché canadien en 2022. Il est à noter que des articles ont été soumis autant par de grandes compagnies que par de petites entreprises, et qu'on trouve parmi les concurrents de jeunes pousses et des détaillants familiaux indépendants ainsi que des sociétés établies à l'échelle du pays. Des produits de marques privées comme de marques nationales ont été évalués.

« Tandis que nous soulignons le 30e anniversaire du Grand Prix canadien des nouveaux produits, il est réjouissant de constater que, partout au pays, de nouvelles entreprises continuent à relever la barre en matière de nouveaux produits commercialisés pour satisfaire les consommateurs, a déclaré Diane J. Brisebois, Présidente-directrice générale du CCCD. Les membres de notre jury - qui compte des détaillants, des spécialistes de l'industrie et des influenceurs alimentaires - ont été impressionnés par la très grande qualité des produits qu'ils ont vus cette année. Les commentaires qu'ils soumettront aux finalistes seront sans prix pour le travail de développement continu des nouveaux produits de ces derniers. »

Le chef et président du jury, Marcus A. Von Albrecht, qui supervise le processus d'évaluation du Grand Prix canadien des nouveaux produits depuis 24 ans, a pu observer directement l'évolution du développement des produits. « Je constate que les commentaires formulés au cours des années passées par nos jurés spécialistes ont été pris en considération dans la conception des nouveaux produits les plus intéressants. La qualité des produits de marques privées est, entre autres, exceptionnelle. Non seulement voyons-nous cette année des entreprises lancer des produits destinés à aider les Canadiens à préparer facilement des mets délicieux à la maison, mais nous constatons aussi une innovation considérable du côté des produits de collation, qui exploitent des combinaisons de saveurs très appréciées du public, comme celles d'un fameux cocktail. Nous avons également vu passer des collations très nutritives qui offrent un apport de protéines, de fibres ou d'autres nutriments. Enfin, nous observons une intéressante tendance du côté des emballages, où des formes contemporaines sont combinées à des coloris pastel des plus apaisants. »

Les prestigieux trophées du Grand Prix canadien des nouveaux produits sont largement considérés comme étant à la fois une reconnaissance d'excellence et un tremplin vers le succès commercial. Les entreprises finalistes peuvent en effet utiliser le prestigieux sceau de finaliste du Grand Prix canadien des nouveaux produits sur leurs produits. Elles profitent également d'une grande visibilité médiatique dans plusieurs publications numériques et imprimées, distribuées aux Canadiens partout au pays.

Le jury de cette année, composé de 31 spécialistes de l'industrie alimentaire et des épiceries, a évalué les produits en fonction de leur caractère novateur, de leur goût, de leur valeur pour le consommateur et de leur emballage. Le processus d'évaluation rigoureux exige que, pour être désigné finaliste, un produit obtienne une note globale d'au moins 70 %.

Le 31 mai 2023, les gagnants dans les différentes catégories de produits ainsi que les lauréats des cinq prix spéciaux seront annoncés en direct lors du souper de gala du 30e Grand Prix canadien des nouveaux produits. Rappelons que les prix spéciaux soulignent la performance exceptionnelle des produits obtenant la meilleure évaluation dans les catégories suivantes :

Innovation et originalité

Emballage innovateur

Produit le plus populaire auprès des consommateurs

Produit tout canadien

Excellence des produits ethniques

Le souper de gala et la cérémonie de remise des prix de cette année seront animés par la célébrité internationale de la cuisine et des voyages Mijune Pak, qui est connue comme la fondatrice de FollowMeFoodie.com, en plus d'être juge des émissions Top Chef Canada et Iron Chef Canada.

La liste complète des finalistes peut être consultée sur le site Web du Grand Prix canadien des nouveaux produits.

Enfin, rendez-vous à cccdgrandprix.ca/billets-gala/ pour acheter des billets en vue du le gala, qui se tiendra au Centre des congrès de Toronto et clôturera les deux jours de L'événement STORE 23 du CCCD (des tarifs préférentiels pour les billets de cet événement sont offerts jusqu'au 17 avril).

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur génère annuellement plus de 85 G$ en salaires et avantages sociaux. Les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 462 G$ en 2022. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) sont responsables de plus des deux tiers des ventes au détail au pays. Le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie et représente les petites moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est fier de représenter plus de 54 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide.

Les membres du CCCD appartenant au secteur des épiceries représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation au Canada. Ils fournissent des services essentiels et constituent une importante source d'emplois dans les petites et grandes collectivités du pays. Ils ont de solides programmes de marques privées et vendent des produits de toutes les catégories d'aliments.

