Harvest annonce la cotation du FNB Harvest de revenu Voyages et loisirs





Le groupe de portefeuilles Harvest Inc. (« Harvest ») a le plaisir d'annoncer la réalisation du placement initial d'actions de classe A du FNB Harvest de revenu Voyages et loisirs conformément au prospectus daté du 4 avril 2023, déposé auprès des autorités en valeurs mobilières dans l'ensemble des provinces et des territoires du Canada. Les actions de classe A du FNB Harvest de revenu Voyages et loisirs commenceront à être négociées aujourd'hui à la TSX sous le symbole boursier suivant : TRVI:TSX.

TRVI se concentre sur le secteur des voyages et des loisirs grâce à un portefeuille indiciel diversifié de compagnies aériennes, de croisiéristes, d'hôtels, de centres de villégiature, de casinos et de services de réservation en ligne. Il génère une distribution de revenu mensuelle élevée grâce à l'application d'une stratégie de vente d'options d'achat couvertes active et flexible.

Le FNB est lancé avec un objectif de rendement initial de 10,4 %. La première distribution mensuelle aura pour date de clôture des registres le 31 mai 2023 et pour date de paiement le 9 juin 2023.

TRVI suit l'indice Solactive Travel & Leisure GTR qui regroupe les 30 plus grandes sociétés du secteur des voyages et des loisirs cotées en Amérique du Nord par capitalisation boursière. Il s'agit du même indice que celui suivi par le FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs (TRVL:TSX), qui a été lancé en 2021 en tant que premier FNB canadien exclusivement consacré au secteur du voyage et des loisirs.

« Tout comme TRVL, TRVI est le premier fonds de ce genre au Canada, proposant une exposition au marché lucratif du voyage et des loisirs avec l'ajout d'un portefeuille attrayant générant des revenus mensuels », a déclaré Michael Kovacs, président et directeur général de FNB Harvest. « Le secteur du voyage et des loisirs a des moteurs de demande structurelle à long terme, comme les baby-boomers qui prennent leur retraite et la génération Y qui entre dans ses années de revenus maximaux. Nous avons pu le constater lorsque nous avons lancé TRVL en 2021. Désormais, TRVI propose aux investisseurs un accès à ces mêmes vents favorables, avec en plus un revenu mensuel élevé obtenu grâce à la stratégie d'options d'achat couvertes active et flexible des FNB Harvest. »

Objectif d'investissement

Le FNB Harvest de revenu Voyages et loisirs cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais et dépenses, le rendement de l'indice Solactive Travel & Leisure et à fournir aux titulaires des actions des distributions mensuelles en espèces. Le FNB Harvest de revenu Voyages et loisirs investit principalement, directement ou indirectement, dans les actions de l'indice Solactive Travel & Leisure, ou de tout successeur de celui-ci, tout en vendant des options d'achat couvertes allant jusqu'à 33 % des titres du portefeuille. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.

Pour plus d'informations : veuillez visiter www.harvestportfolios.com, envoyer un courriel à [email protected] ou composer sans frais le 1-866-998-8298.

À propos du groupe de portefeuilles Harvest Inc.

Fondé en 2009, Harvest est un gestionnaire de fonds d'investissement canadien indépendant qui gère 3,3 milliards de dollars d'actifs pour des investisseurs canadiens. Chez FNB Harvest, nos principes directeurs sont fondés sur la création de richesse pour nos clients, grâce à la détention de titres d'entreprises solides capables de générer un revenu stable et de l'augmenter au fil du temps. FNB Harvest propose une gamme innovante de fonds négociés en bourse, de fonds communs de placement et de produits de fonds structurés cotés en bourse conçus pour répondre aux besoins de croissance et de revenu à long terme des investisseurs. Nous sommes fiers de créer des solutions d'investissement fiables qui répondent aux attentes de nos investisseurs.

