/R E P R I S E -- AVIS DE CONVOCATION - La grève de l'aide juridique se déplace à Trois-Rivières/





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 11 avril 2023 /CNW/ - En grève depuis jeudi dernier, les syndicats des avocates et avocats affiliés à la CSN manifesteront à Trois-Rivières, ce mercredi, afin d'augmenter la pression en vue d'en arriver à un règlement avec Québec leur permettant de maintenir leur parité salariale avec les procureur-es de la Couronne.

Après avoir rendu visite à la députée de Champlain et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, et au député de Trois-Rivières, le ministre du Travail Jean Boulet, les grévistes marcheront jusqu'au palais de justice de Trois-Rivières, où se tiendra un rassemblement.

QUOI : Manifestation des avocates et des avocats de l'aide juridique-CSN



QUAND : Mercredi 12 avril 2023 de 10 h à 13 h 30



OÙ : Devant les bureaux de Sonia LeBel (dès 10 h)

580, rue Barkoff, Trois-Rivières





Devant les bureaux de Jean Boulet (autour de 11h)

1500, rue Royale, Trois-Rivières





Devant le palais de justice de Trois-Rivières (dès 12 h)

850, rue Hart, Trois-Rivières

En raison de la grève, les services de l'aide juridique des régions de Montréal, de Laval, de la Montérégie, des Laurentides, de Lanaudière, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine sont interrompus jusqu'à vendredi prochain.

Les syndicats de l'aide juridique affiliés à la CSN représentent 250 avocates et avocats de Montréal, de Laval, des Laurentides, de Lanaudière, de la Mauricie-Centre-du-Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Ils sont affiliés à la Fédération des professionnèles-CSN. Pour sa part, le Syndicat des avocats et avocates du centre communautaire juridique de la Rive-Sud représente 65 membres. Fondée en 1921, la CSN regroupe quelque 330?000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 12 avril 2023 à 07:00 et diffusé par :