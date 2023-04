/R E P R I S E -- Annonce concernant les investissements routiers et aéroportuaires 2023-2025 dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue/





VAL-D'OR, QC, le 11 avril 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe procéderont à une annonce concernant les investissements routiers et aéroportuaires dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Pour l'occasion, les ministres seront accompagnés de Mme Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest, de M. Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est, et de M. Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 12 avril 2023



HEURE : 14 h 30



LIEU : Val-d'Or

* Le lieu précis de l'activité sera uniquement transmis par courriel aux journalistes dûment accrédités.





La conférence de presse sera également diffusée sur la page Facebook de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à : [email protected]. Le lieu exact de la conférence de presse sera envoyé avec la confirmation de l'inscription.

