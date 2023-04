Mesea, collabore avec dss+ pour sa politique de sécurité au travail





En développant ses compétences de leadership en matière de sécurité et en instaurant une culture de sensibilisation aux risques, Mesea, nouvel acteur de la maintenance des lignes ferroviaires à grande vitesse, a considérablement amélioré ses performances dans ce domaine.

VILLOGNON, France, 12 avril 2023 /PRNewswire/ -- Depuis 2017, Mesea est le premier opérateur privé en charge de la maintenance et de l'exploitation de la LGV SEA entre Tours et Bordeaux. En 2018, Mesea a souhaité faire appel à dss+ afin de mettre en place une politique de sécurité au travail performante, visant à comprendre et à supprimer les incidents de sécurité potentiellement dangereux. dss+ a évalué, élaboré et proposé un plan d'action stratégique sur mesure reposant sur deux axes : la sensibilisation aux risques et le développement du leadership sécurité parmi les cadres et le personnel de Mesea. Résultat : les événements à haut potentiel de gravité ont diminué de 60 % et le nombre d'accidents enregistrables ayant entraîné un arrêt de travail a été divisé par 10 en 3ans.

Mesea s'est associé à dss+ pour comprendre les causes profondes des événements à haut potentiel de gravité, autrement dit les quasi-accidents qui auraient pu causer des blessures graves. Mesea fait face à un triple enjeu : son personnel de maintenance travaille sur un vaste territoire, principalement la nuit, et dans toutes les conditions météorologiques. dss+ a mobilisé son expertise pour analyser les situations de travail, établir un profil de risque et lancer Tous Préventeurs, un plan d'action impliquant l'ensemble du personnel, y compris les cadres et les managers. Ce plan a pour objectif d'atteindre le zéro accident.

Jean-Bruno Delrue, Président de Mesea, déclare : « Mesea veille chaque année à la sécurité d'environ 20 millions de voyageurs qui empruntent la ligne à grande vitesse SEA reliant Paris à Bordeaux. Mais nous devons aussi assurer la sécurité de notre personnel de maintenance qui travaille dans des conditions difficiles. Nous devons limiter les risques susceptibles d'entraîner des accidents graves, et nous savions que nous n'y parviendrions pas seuls. dss+ a évalué notre culture sécurité, et à partir de là nous avons collaboré pour mettre en place les changements nécessaires et transformer notre approche de la sécurité à travers des formations et un accompagnement. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Nous sommes tous confiants : nous pouvons et nous allons atteindre notre objectif zéro incident. »

dss+ aide les entreprises du monde entier à identifier, évaluer et limiter les risques auxquels elles sont exposées, afin de travailler de manière plus sûre, plus intelligente et plus réfléchie. Mathieu Leduc, Directeur EMEA Industries & Pratiques chez dss+, explique : « Transformer la culture de la sécurité, ce n'est pas seulement appliquer des règles et des procédures ou supprimer les risques. Tout doit partir de l'humain. Il s'agit de modifier les comportements, d'autonomiser les individus en les incitant à s'approprier leurs propres actions et celles des autres. C'est justement là-dessus que le programme Tous Préventeurs met l'accent. En renforçant les capacités de chacun, vous pouvez améliorer non seulement la gestion des risques mais aussi la sensibilisation et la limitation des risques pour l'ensemble du personnel. Grâce à cette culture engagée et consciente des risques, vous pouvez transformer la sécurité et, en fin de compte, sauver des vies. »

Lire l'article et regarder la vidéo présentant ce projet réussi : https://www.consultdss.com/content-hub/mesea-zero-incident-safety-transformation-programme/

Mesea et dss+ poursuivent leur collaboration dans le but de maintenir ces bons résultats à long terme et anticiper les risques émergents pour atteindre l'objectif zéro incident de l'entreprise.

À propos de Mesea

Mesea, filiale de VINCI Concessions et de Systra, est la société en charge de la maintenance et de l'exploitation de la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux. Depuis la mise en exploitation de celle-ci, MESEA a assuré la sécurité de plus de 95 millions de passagers en entretenant cette ligne de 300 km. Les opérations de maintenance sont très variées. Elles ont généralement lieu la nuit, dans toutes les conditions météorologiques et tout au long de l'année.

La sécurité, la performance et la responsabilité sont les valeurs fondamentales de l'entreprise. Au cours de la première année d'exploitation, le Comité de Direction de Mesea a lancé un ambitieux programme destiné à atteindre l'objectif zéro incident.

https://www.mesea.fr/

À propos de dss+

dss+ est une société de conseil internationale spécialisée dans la gestion de la sécurité et des opérations avec l'objectif de sauver des vies et de construire un avenir durable. dss+ aide les entreprises à développer leurs compétences opérationnelles et humaines, à gérer leurs risques, à optimiser leurs opérations, à atteindre leurs objectifs de durabilité et à agir d'une manière responsable.

https://www.consultdss.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1754701/3355298/dss_Logo.jpg

