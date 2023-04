Rockwell Automation soutient la stratégie de gestion de l'eau des Émirats arabes unis en fournissant des variateurs de vitesse moyenne tension à l'usine de dessalement d'Umm Al Quwain





DUBAÏ, EAU, 12 avril 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc., la plus grande entreprise mondiale dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, a fourni des variateurs de vitesse moyenne tension à l'usine de dessalement d'eau de mer par osmose inverse (Saewater Reverse Osmosis - SWRO) située à Umm Al Quwain. Mise en service par SIDEM Veolia, à 20 km au nord de la ville d'Umm Al Quwain, cette usine produit environ 570 millions de litres par jour, ce qui en fait le plus important projet de dessalement des Émirats du Nord

L'osmose inverse est une technologie membranaire couramment utilisée pour dessaler l'eau de mer. Le concept d'osmose inverse repose sur l'utilisation d'une membrane semiporeuse qui filtre l'eau en rejetant la plupart des espèces et des matières dissoutes.

Membre d'un consortium industriel, SIDEM a supervisé les phases d'ingénierie et d'achats du projet, tandis que le partenaire chinois, Gezhouba Group International Engineering, se chargeait de la construction. L'usine comprend une prise d'eau de mer ouverte, la station de pompage d'eau de mer, trois unités de prétraitement avec flottation à air dissous (Dissolved Air Flottation ? DAF) et double filtre gravitaire (Dual Media Gravity Filter ? DMGF), trois unités d'osmose inverse, l'usine de traitement des eaux usées et des réservoirs de stockage d'eau potable.

« SIDEM a renouvelé sa confiance à Rockwell Automation et choisi nos variateurs de vitesse moyenne tension PowerFlex® 6000 pour alimenter les 80 moteurs principaux du processus de traitement de l'eau de mer », a déclaré Thierry Ballot, responsable des comptes stratégiques chez Rockwell Automation.

La gamme de variateurs de vitesse moyenne tension PowerFlex 6000 d'Allen-Bradley propose plusieurs modes de contrôle, dont le contrôle vectoriel de flux. Ces variateurs permettent également de réduire les coûts liés aux pics de demande en fonctionnant avec un facteur de puissance proche de l'unité sur tout le cycle de vitesse ; un transformateur déphaseur d'isolement multi-impulsion embarqué garantit des harmoniques faibles côté alimentation et un facteur de puissance d'entrée élevé.

L'eau est fournie à la Federal Electricity & Water Authority (FEWA). Cette usine de dessalement fait partie intégrante de la stratégie de mise en oeuvre par la région pour améliorer l'efficacité de son réseau d'eau dans le cadre du programme UAE Water Security Strategy 2036 (destiné à garantir l'accès à l'eau potable aux habitants des Émirats). Cette stratégie a plusieurs objectifs : réduire la demande totale en ressources hydriques de 21 %, porter l'indice de productivité de l'eau à 110 dollars par mètre cube, réduire l'indice de rareté de l'eau de trois degrés, augmenter la réutilisation de l'eau traitée à 95 % et porter à deux jours la capacité nationale de stockage de l'eau à.

