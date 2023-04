La marque de K-Beauty Mixsoon a participé à l'édition 2023 de Cosmoprof Bologna





SÉOUL, Corée du Sud, 12 avril 2023 /PRNewswire/ -- La marque coréenne de soins de la peau Mixsoon (Parket Inc.) a récemment participé au salon Cosmoprof Bologna 2023 qui s'est tenu en Italie du 16 au 18 mars. La marque, connue pour ses produits à base d'ingrédients naturels, a déjà été reconnue par Amazon aux États-Unis dans sa liste Amazon Choice.

L'édition 2023 de Cosmoprof Bologna, un salon mondial de la cosmétique renommé, a attiré plus de 2 700 exposants et 220 000 visiteurs de près de 70 pays. Mixsoon a participé à ce prestigieux salon et a réussi à attirer un nombre important d'acheteurs et de visiteurs sur ses stands situés dans trois pavillons différents.

« Une peau saine commence par de bons ingrédients », selon Mixsoon. La marque coréenne est connue pour sa philosophie unique de « minimalisme » et d' « ingrédientisme ». Elle vise le minimalisme en éliminant tous les ingrédients superflus et en n'incorporant que des ingrédients essentiels qui sont bons pour la peau. C'est une marque « axée sur les ingrédients » qui récolte sa propre matière première dans une ferme de l'île de Jeju. Elle a fait grand bruit dans l'industrie mondiale des soins de la peau avec sa très populaire « Bean essence » dont l'ingrédient principal est l'extrait de soja fermenté. Les produits de soin de Mixsoon sont facilement accessibles aux consommateurs du monde entier ; ils sont disponibles sur les plateformes de e-commerce populaires telles qu'Amazon aux États-Unis, Sephora au Royaume-Uni et Olive Young Global Mall en Corée.

Lors du salon, la Bean essence de Mixsoon a attiré l'intérêt des acheteurs européens en raison de sa formulation unique et de son efficacité sans précédent. La popularité de Mixsoon parmi les acheteurs européens continue de croître, s'étendant à l'Italie, à l'Allemagne et à l'Espagne. La marque coréenne de soins, déjà présente chez Sephora au Royaume-Uni, a trouvé des canaux de distribution clés dans ces pays.

Du 31 mars au 2 avril, elle a participé au salon Beauty Düsseldorf en Allemagne pour continuer à promouvoir sa marque et ses produits auprès des acheteurs et consommateurs européens.

Une représentante de Mixsoon a déclaré que l'enregistrement au CPNP européen était finalisé pour 50 UGS de ses produits ; ils sont donc commercialisables en Europe. La représentante a déclaré : « Nous avons reçu plus de 500 demandes d'exportation de nombreux pays européens lors du salon, ce qui montre à quel point notre marque est forte sur le marché européen. » Elle a ajouté : « Il est gratifiant de voir que l'authenticité de Mixsoon, qui ne contient que des ingrédients de base de qualité, est reconnue à l'échelle mondiale. » La représentante a également insisté sur les projets de développement du réseau de distribution mondial de l'entreprise visant à rendre les produits Mixsoon plus facilement accessibles aux clients du monde entier.

