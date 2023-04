La Patient Safety Movement Foundation ouvre les inscriptions pour son 10e Sommet mondial annuel sur la sécurité des patients, la science et la technologie qui se tiendra les 1er et 2 juin 2023





La Patient Safety Movement Foundation s'apprête à célébrer son 10e anniversaire avec un sommet en présentiel qui réunira des experts de renommée mondiale pour discuter des défis et des solutions d'aujourd'hui en matière de sécurité des patients. Le Sommet mondial sur la sécurité des patients, la science et la technologie se tiendra à Newport Beach, en Californie, les 1er et 2 juin 2023.

« Il s'agira de notre premier sommet en présentiel après la pandémie, et nous avons organisé un événement inoubliable avec des conférenciers et intervenants sensationnels », a déclaré le Dr Michael Ramsay, directeur général de la Patient Safety Movement Foundation. « La pandémie de Covid-19 a mis en lumière les lacunes de nos systèmes de santé en matière de sécurité, et cette pandémie a non seulement affecté nos patients, mais aussi nos soignants. Au fil des ans, nous avons pu voir que certains systèmes hospitaliers qui mettaient en oeuvre des pratiques fondées sur des preuves applicables (Actionable Evidence-Based Practices) rapportaient zéro décès dans des domaines comme celui des infections nosocomiales. Il est possible de réaliser l'objectif de ZÉRO préjudice aux patients, mais cela n'arrivera pas sans votre engagement et votre participation à part entière. »

Le sommet 2023 sera marqué par plusieurs discours liminaires, dont ceux de :

Jannicke Mellin-Olsen, DM, DPH, ancienne présidente de la World Federation of Societies of Anesthesiologists

Dr Anthony Staines, Ph.D., directeur du programme Sécurité des patients à la Fédération des hôpitaux vaudois, en Suisse

Don Berwick, DM, MPP, FRCP, ancien administrateur de l'Agence fédérale du département américain de la santé et des services sociaux (Centers for Medicare and Medicaid Services)

Les participants auront également l'opportunité d'écouter des leaders dans le secteur de la santé, dont Sir Liam Donaldson, ancien responsable des questions médicales auprès du gouvernement britannique, et Neelam Dhingra, qui dirige l'Initiative transformatrice phare « A Decade of Patient Safety 2021-2030 » (Une décennie pour la sécurité des patients 2021-2030) de l'Organisation mondiale de la Santé. Le sommet inclura sept tables rondes couvrant divers thèmes clés liés à la sécurité des patients, animées par des chefs de file reconnus du secteur de la santé. Ces tables rondes traiteront des sujets suivants :

Conseil présidentiel des conseillers sur la science et la technologie

La prévention des préjudices aux patients : analyse prédictive et intelligence artificielle

Le parcours vers le Zéro préjudice

Le National Patient Safety Board

La sécurité des patients dans les actualités

La sécurité des opioïdes

L'engagement des patients et des familles

Le sommet 2023 sera pour votre organisation une occasion unique de renouveler son engagement envers une culture de la sécurité, ainsi que d'établir des contacts mondiaux avec des personnes qui partagent les mêmes idées que vous et qui oeuvrent à éliminer les préjudices évitables aux patients et aux soignants. Parmi les participants figureront des experts en sécurité des patients, des médecins, des administrateurs en soins de santé, des décideurs, des représentants des secteurs des technologies médicales et des biotechnologies, ainsi que des patients et des défenseurs des droits des patients.

« Cela fait plus de 15 ans que je travaille dans les domaines de l'ingénierie des systèmes et de la sécurité des patients, et je peux affirmer que le Sommet mondial sur la sécurité des patients, la science et la technologie est le premier événement à rassembler tous les acteurs de la santé sous un même toit. Nous développons et mettons en oeuvre des solutions en collaboration avec des médecins, des défenseurs de la sécurité des patients, des décideurs et des administrateurs d'hôpitaux. Ensemble, nous pouvons apprendre du passé, nous concentrer dès maintenant sur la mise en oeuvre de pratiques fondées sur des preuves applicables et assurer un avenir sans aucun préjudice évitable », a déclaré la Dre Sanaz Massoumi, directrice de l'exploitation de la Patient Safety Movement Foundation.

Le sommet est ouvert à toutes les personnes intéressées par la planification active de solutions liées aux principaux défis de sécurité des patients qui causent des préjudices aux patients et des décès évitables dans les hôpitaux et les établissements de santé du monde entier. Pour vous inscrire au Sommet 2023 ou pour en savoir plus sur l'événement, rendez-vous sur : https://psmf.org/event/10th-annual-world-patient-safety-science-technology-summit/.

À PROPOS DE LA PATIENT SAFETY MOVEMENT FOUNDATION

En 2012, Joe Kiani a créé la Patient Safety Movement Foundation (PSMF), une fondation à but non lucratif, pour éliminer les erreurs médicales évitables dans les hôpitaux. Son équipe a travaillé avec des experts de la sécurité des patients du monde entier pour créer des pratiques fondées sur des preuves applicables (Actionable Evidence-Based Practices, AEBP) répondant aux principales difficultés. Les AEBP sont accessibles gratuitement en ligne pour les hôpitaux. Les hôpitaux sont encouragés à s'engager formellement à atteindre l'objectif de ZÉRO décès évitable, et les entreprises de technologies de santé sont invitées à signer l'Open Data Pledge pour partager leurs données afin de permettre le développement d'algorithmes prédictifs capables d'identifier les erreurs avant qu'elles ne deviennent fatales. Le Sommet mondial annuel sur la sécurité des patients, la science et la technologie de la Fondation rassemble toutes les parties prenantes, notamment des patients, des prestataires de soins de santé, des entreprises de technologie médicale, des employeurs du secteur public et des payeurs du secteur privé. La PSMF a été créée grâce au soutien de la Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare. Pour de plus amples renseignements, consultez le site psmf.org.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 avril 2023 à 03:05 et diffusé par :