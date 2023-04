DNP exposera pour la première fois à BAU, le salon international de référence pour l'architecture, les matériaux et les systèmes





Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO : 7912) et DNP Europa GmbH ont le plaisir d'annoncer que nous exposerons pour la première fois à BAU 2023, un salon qui se tiendra dans l'enceinte du Messe München du 17 au 22 avril.

Selon le concept "Surface for Future Life Standard", nous proposerons des produits et solutions, notamment une technologie offrant une qualité et une fiabilité élevées et une puissance de conception permettant de créer des espaces de vie confortables et opulents.

Les comptes Instagram et LinkedIn de DNP publieront le contenu de cette exposition et les activités de DNP dans le domaine des espaces de vie.

[Stand de DNP]

Panneau décoratif en aluminium de DNP

Panneau décoratif imprimé en aluminium, développé en tant que matériau intérieur comme extérieur pour les bâtiments. Des matériaux naturels comme le bois, la pierre et le métal aux motifs géométriques et abstraits, nous pouvons concevoir des produits sur mesure. Offrant d'excellentes caractéristiques de malléabilité, de résistance à la corrosion et aux intempéries, l'aluminium léger convient bien pour réduire la charge de construction. De plus, comme la surface est constituée d'un film de revêtement imprimé mince, il est facile à recycler.

Feuille d'oléfine EB de DNP pour l'extérieur

Film décoratif utilisé en extérieur pour les portes, les cadres de fenêtres et les persiennes des bâtiments. Une grande variété de designs peuvent être produits et, en combinant la technologie EB avec des agents résistants aux intempéries, il est également possible d'améliorer la durabilité en empêchant l'altération et la décoloration. Dans le même temps, le produit émet de faibles quantités des 13 composés organiques volatils (COV) considérés comme responsables du syndrome du bâtiment malsain. Ces COV incluent des substances chimiques comme le formaldéhyde, le toluène et les xylènes.

[À l'avenir]

DNP a à son actif de multiples réalisations, depuis de nombreuses années, avec des sociétés basées en Europe travaillant sur l'aspect intérieur des bâtiments. À l'avenir, nous contribuerons à la création d'espaces de vie confortables et opulents en tirant parti de nos technologies et capacités de design de haut niveau exclusives, en mettant l'accent sur les matériaux extérieurs.

À propos de DNP

Créée en 1876, DNP est devenue une société internationale de premier plan qui tire parti de solutions basées sur l'impression pour concevoir de nouvelles opportunités commerciales tout en protégeant l'environnement et en créant un monde plus vibrant pour tous. Nous valorisons nos compétences de base dans la microfabrication et la technologie de revêtement de précision pour proposer des produits pour les marchés de l'affichage, des appareils électroniques et des films optiques qui offrent des solutions de communication de prochaine génération pour une société de l'information plus conviviale.

