Nousassurons incite les entreprises françaises à s'assurer contre les risques cyber

La mise en place d'un bouclier européen pour prévenir les attaques cyber qui se multiplient depuis le Covid

GRENOBLE, France, 12 avril 2023 /PRNewswire/ -- Thierry Breton, commissaire européen en charge du marché intérieur, présentera le 18 avril le « Cyber Solidarity Act» qui comprendra notamment la création d'un « bouclier cyber européen », pour mieux prévenir les attaques cyber.

Plus d'une entreprise française sur deux (54 %) a été victime d'au moins une cyberattaque au cours de l'année 2021, faisant de la France l'un des pays les plus touchés d'Europe, juste derrière les Pays-Bas. « Cette prise de conscience de la fréquence et de la gravité des cyberattaques pour un pays, une ville ou une entreprise, est essentielle pour mieux prévenir ces attaques notamment en détectant les failles de sécurité, en mettant en place les barrières nécessaires et en s'assurant contre les risques cyber » explique Jérôme Robin, président de Nousassurons, réseau de courtage en assurances.

Un risque cyber de plus en plus élevé, davantage que le risque d'incendie... d'où la nécessité de s'assurer !

Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, dès lors qu'elles sont informatisées, sont potentiellement concernées par le risque cyber.

« Trop peu d'entreprises sont couvertes alors même que le risque de piratage est désormais plus élevé que le risque incendie, avec des conséquences plus importantes car contrairement à un incendie qui ne touchera qu'un entrepôt ou un bureau, une cyber attaque peut toucher l'ensemble du réseau et donc tous les sites d'une même entreprise ! » prévient Sonia Blanchard, responsable des risques d'entreprises chez Nousassurons.

Pour autant, l'assurance cyber ne représente que 3 % des cotisations en assurance des professionnels.

Avec plus d'une dizaine offres de contrats d'assurance cyber, Nousassurons propose des solutions quelle que soit la taille des entreprises. L'assurance cyber prend en charge l'ensemble des conséquences et dommages liés à la cyber attaque avec un cout qui varie en fonction des entreprises : de 500 ? à 1 000 ? pour une TPE et 3 000 ? pour une PME.

« En outre, via l'assurance cyber il est possible de bénéficier d'un audit gratuit pour analyser leur système informatique, l'améliorer et en réduire les failles. Cette prévention permet ainsi de limiter les risques dont les coûts et l'impact en termes d'images vont parfois au-delà de ce qui sera indemnisé... » conclut Jérôme Robin.

