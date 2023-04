La technologie avancée de contrôle des bagages de cabine de Smiths Detection transforme l'aéroport Léonard-de-Vinci de Rome





Le plus grand aéroport d'Italie, l'aéroport international Léonard-de-Vinci de Rome Fiumicino, permet désormais à ses passagers de passer rapidement les contrôles de sécurité grâce au déploiement de la technologie HI-SCAN 6040 CTiX de contrôle des bagages de cabine de Smiths Detection, l'un des leaders mondiaux des technologies de détection des menaces et de contrôle de sécurité. L'aéroport international Fiumicino s'est récemment vu octroyer 5 étoiles par l'agence de notation du transport aérien Skytrax, ainsi que le titre de meilleur aéroport par ACI Europe quatre fois au cours de ces cinq dernières années. Dans le secteur, l'aéroport est réputé pour son niveau élevé d'automatisation des processus et pour établir régulièrement de nouvelles normes d'excellence de service.

Le recours à la technologie de tomodensitométrie (CT) permet aux passagers de laisser leurs liquides et leurs appareils électroniques dans leurs sacs plutôt que de devoir les en retirer pour le contrôle, ce qui accroît la qualité de l'expérience client et l'efficacité de la sécurité tout en réduisant les temps d'attente.

La technologie de pointe de poste de contrôle basé sur la tomodensitométrie de Smiths Detection permet d'obtenir des images volumétriques 3D haute résolution, pour un examen plus rapide et plus approfondi des bagages, une détection automatique des explosifs et de faibles taux de fausses alertes. Les systèmes, qui ont obtenu la certification C3 de la CEAC (Conférence européenne de l'aviation civile) en matière de détection d'explosifs (EDS) dans les bagages de cabine, pourraient encore être optimisés en y intégrant l'IA, par exemple la technologie APIDS de Smiths Detection, capable de mettre automatiquement en évidence les objets interdits pour accroître davantage la sécurité.

Actuellement utilisées aux principaux postes de contrôle du terminal 1, les machines HI-SCAN 6040 CTiX seront déployées dans l'aéroport tout au long de l'année 2023, prioritairement aux postes de contrôle principaux du terminal 3.

Gabriel Pequignot, responsable des marchés chez Smiths Detection, a déclaré : « Nous sommes ravis des premiers résultats enregistrés à l'aéroport Léonard-de-Vinci de Rome. L'adoption de la technologie CT de pointe de Smiths Detection destinée au contrôle des passagers reflète l'engagement de l'aéroport envers la sécurité, l'expérience passager et l'optimisation des processus opérationnels, ce qui explique aussi pourquoi il a obtenu 5 étoiles de la part de Skytrax et le titre de meilleur aéroport de la part d'ACI Europe. »

Marco Stramaccioni, président-directeur général d'ADR (Aeroporti di Roma) Security à l'aéroport international Léonard-de-Vinci de Rome, a indiqué : « Aeroporti di Roma désire s'ériger en pionnier de la sécurité et de l'expérience passager à l'aéroport international Léonard-de-Vinci de Rome. Dans un contexte d'augmentation du nombre de passagers, nous serons idéalement positionnés pour contrôler efficacement les passagers en réduisant la charge qui pèse sur nos agents. Nos postes de contrôle de sécurité sont désormais à l'épreuve du futur grâce à la puissance de la technologie CT. »

Le dispositif HI-SCAN 6040 CTiX de Smiths Detection est certifié par l'Administration de la sécurité des transports (TSA) américaine dans le cadre du programme APSS (système de contrôle des biens accessibles), selon la norme de détection 6.2, niveau 1, permettant au scanner de fonctionner à un niveau supérieur, avec des taux plus faibles de fausses alertes. Le système a également reçu la certification C3 de la CEAC et du STAC (Service technique de l'aviation civile) pour la détection d'explosifs dans les bagages de cabine.

