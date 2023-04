ESKUTE améliore ses produits en 2023





SHENZHEN, Chine, 12 avril 2023 /PRNewswire/ -- ESKUTE, fabricant de vélos électriques à croissance rapide, déploie une série de mises à jour de sa gamme de produits en réponse à la demande positive du marché pour ses deux-roues.

En 2022, à mesure que l'entreprise se développait, les ventes de produits d'ESKUTE ont connu une croissance rapide. L'entreprise a écouté attentivement les besoins des clients et entend leur offrir une meilleure expérience de conduite cette année. La nouvelle série de capteurs de couple, équipée du système intelligent d'assistance au pédalage (IntelligentPas) développé par ESKUTE, est l'un des points forts de ces mises à jour, car elle permet aux utilisateurs d'économiser la durée de vie de la batterie et d'utiliser leur deux-roues plus longtemps.

La réponse du marché aux produits d'ESKUTE a été positive dans l'ensemble. Enrico Punsalang, passionné de moto et rédacteur pour RideApart et InsideEVs, a déclaré : « J'ai déjà un Netuno et un Netuno pro, et ils me procurent une expérience de conduite différente. Le capteur de couple du Netuno pro rend l'assistance au pédalage beaucoup plus naturelle et intuitive, et c'est un ajout idéal à tout vélo électrique. Si vous aimez pédaler sur votre vélo électrique (plutôt que d'utiliser l'accélérateur), il vaut mieux opter pour un capteur de couple. »

Dans le cadre des nouvelles améliorations apportées cette année, le Netuno et le Polluno ont été transformés en modèles Plus grâce à l'utilisation de la technologie IntelligencePas. La batterie du Polluno a également été améliorée, passant de 36 V 14,5 AH à 36 V 20 AH, offrant aux utilisateurs une augmentation de 30 % de l'autonomie et prolongeant également la durée de vie de l'ensemble du vélo de 30 %. Le moteur a également été amélioré, passant du précédent BAFANG G010 250 W au BAGANG G020 250 W, augmentant ainsi le couple. Cela signifie que les utilisateurs n'auront plus besoin de pédaler aussi fort. ESKUTE a également introduit une version 26 pouces pour les personnes plus petites et propose une version de couleur blanche afin de proposer davantage d'options de conduite aux utilisateurs.

Outre ces améliorations, ESKUTE lance cette année un tout nouveau modèle de vélo électrique, le Star, un vélo électrique pliant à pneus larges. Ce nouveau modèle est portable et facile à ranger, tout en étant puissant, confortable et prêt à affronter toutes les situations. Ce deux-roues compact peut facilement se glisser dans un placard ou sous un bureau, ce qui lui confère une portabilité quasi infinie ! Équipé de pneus larges de 4 pouces et d'une fourche à suspension avant, les utilisateurs pourront sillonner les routes et les sentiers sur ce vélo électrique !

Au-delà des améliorations apportées par ESKUTE à ses produits et aux nouveaux modèles de cette année, la société s'efforce également d'améliorer son offre de services à la clientèle. Cette initiative comprend la mise en place d'un système de service clientèle mondial composé de centres d'appels locaux en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis afin de garantir que les demandes des utilisateurs reçoivent des réponses immédiates. Elle s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par ESKUTE pour tripler son chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière et fournir de plus en plus de solutions de mobilité durable aux citoyens du monde entier.

À propos d'ESKUTE

Fondée en 2019, ESKUTE est une entreprise de vélos électriques à croissance rapide née de l'idée de fournir aux clients un moyen de transport durable à un prix abordable. L'entreprise dispose actuellement d'une usine en Pologne qui peut fournir des produits aux entrepôts du Royaume-Uni et de la Pologne, et assure une livraison rapide de 5 à 8 jours en Europe. Au fur et à mesure de son expansion, Eskute prévoit d'ouvrir une deuxième usine en Pologne pour accélérer la production et des bureaux dans plusieurs villes du Royaume-Uni et d'Allemagne prochainement.

