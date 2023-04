Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 11 avril 2023

Mardi 11/04/2023 Gros lot de LOTTO MAX estimé à 25 millions $ LottoMax MAIN Draw 04, 05, 11, 12, 31, 43 & 44 No comp. 15 POKER LOTTO Main gagnante: 5-D, 10-S, 10-H, K-D, 8-H. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q =...

Air Canada a annoncé aujourd'hui le départ à la retraite d'Amos Kazzaz, vice-président général et chef des Affaires financières, le 30 juin 2023. Il sera remplacé par John Di Bert, qui connaît bien le domaine de l'aviation et est actuellement chef de...

Si vous vivez de manière permanente dans une zone nordique visée par règlement (zone A) ou dans une zone intermédiaire visée par règlement (zone B) pendant une période d'au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant au cours de l'année...