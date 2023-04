Possible grève à Blainville





BLAINVILLE, QC, le 11 avril 2023 /CNW/ - Les quelque 130 cols bleus de la Ville de Blainville (SCFP 2301), ont voté ce soir à 99 % pour des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

« En plus de se mobiliser et de voter, on va se faire voir avec un nouveau slogan « Indispensables » car c'est-ce que nous sommes réellement. La campagne rappellera aux citoyens et citoyennes les nombreux services de proximité que nous offrons lesquels sont aussi indispensables, comme le déneigement et le service aqueduc et égout », explique le président, Dominic Ouellet.

Les cols bleus de la Ville de Blainville sont sans contrat de travail depuis décembre 2021. Les négociations progressent trop lentement. Les derniers pourparlers ont duré presque quatre ans. Les syndiqué(e)s ne désirent pas revivre une situation pareille, surtout considérant qu'ils et qu'elles n'ont pas bénéficié d'augmentations salariales au cours de cette période d'inflation historique.

« Les syndiqué(e)s sont impatients. Ils veulent un règlement rapide. Nous aimons notre ville et voulons continuer à contribuer à son épanouissement », de conclure le président du syndicat.

Les parties à la table de négociations ont fait une demande au ministère du Travail afin qu'il nomme un médiateur dans les plus brefs délais.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Communiqué envoyé le 11 avril 2023 à 23:18 et diffusé par :