TrinaTracker lance le traqueur solaire Vanguard 2P de nouvelle génération équipé d'un système de contrôle à plusieurs moteurs





CHANGZHOU, Chine, 11 avril 2023 /CNW/ - TrinaTracker, le fournisseur de solutions de traqueurs solaires intelligents de Trina Solar (SHA : 688599), a annoncé le lancement mondial du traqueur solaire Vanguard 2P de deuxième génération, équipé de son tout nouveau système de contrôle à plusieurs moteurs.

Il a été démontré que la configuration 2P et les caractéristiques de conception faisant appel à un nombre réduit de piles permettent de réduire considérablement les coûts associés aux ACS, surtout en cas de salissage extrême et lors de scénarios où les exigences en matière de piles sont plus élevées. Ces environnements difficiles sont de plus en plus présents à travers le monde dans un contexte de diminution du nombre de terrains plats pour les centrales solaires. Le traqueur solaire Vanguard 2P (traqueur à axe unique à deux rangées en portrait) est le produit le plus populaire de TrinaTracker depuis son lancement en 2021. Son palier à rotule breveté prévient le désalignement tout en réduisant les frottements, le temps et les coûts d'installation. La capacité continue de recherche et développement dans le domaine des modules et des traqueurs de Trina Solar fait en sorte que ses solutions sont parfaitement compatibles avec les modules ultra-puissants et optimisent la production d'énergie des centrales solaires. À la fin de 2022, TrinaTracker avait livré des traqueurs solaires Vanguard 2P générant 3 GW à l'échelle mondiale.

Le traqueur solaire Vanguard 2P de deuxième génération fait appel à un système de contrôle à plusieurs moteurs qui remplace la méthode mécanique d'origine. Dans le nouveau système d'entraînement, le contrôleur principal envoie des commandes et le contrôleur secondaire reçoit les commandes pour entraîner les moteurs. Le mécanisme intelligent conçu par l'entreprise permet la synchronisation de plusieurs moteurs pour éviter d'éventuelles défaillances des structures, ce qui favorise les économies de temps et la réduction des coûts de fonctionnement et d'entretien.

Outre le système de contrôle à plusieurs moteurs, le traqueur solaire Vanguard 2P de deuxième génération améliore également la compatibilité de la structure avec les modules de plus grande taille allant jusqu'à 695 W. Toutes ces améliorations favorisent une réduction des coûts associés au système et du coût actualisé de l'énergie, ainsi qu'une meilleure adaptation aux environnements les plus difficiles.

Lors du lancement, Andrew Gilhooly, responsable des solutions de services publics, commerciales et industrielles de Trina Solar en Asie-Pacifique a déclaré : « Au cours des dernières années, nous avons observé un nombre plus élevé de projets situés dans des terrains en pente, des déserts et des régions près des côtes. Cela fait en sorte que les composants de modules solaires doivent répondre à des normes de qualité plus rigoureuses et comprendre des développements plus novateurs pour fonctionner dans ces scénarios difficiles. Le traqueur solaire Vanguard 2P de deuxième génération vise à relever ces défis avec succès. »

TrinaTracker possède 19 ans d'expérience dans le développement et la fabrication de traqueurs solaires; il s'agit de la seule marque de traqueurs solaires misant sur des centres de recherche et développement en Europe et en Asie. TrinaTracker se consacre à offrir sans cesse une valeur ajoutée aux clients à l'aide d'une structure plus fiable, de plateformes intelligentes et d'un service professionnel tout au long du cycle de vie.

