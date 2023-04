Cintas Corporation élargit son conseil d'administration et nomme Martin Mucci comme administrateur





Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) a élu aujourd'hui Martin « Marty » Mucci à son conseil d'administration, avec prise d'effet immédiat. La nomination de M. Mucci porte à 10 le nombre de membres du conseil d'administration de Cintas.

M. Mucci est actuellement président du conseil d'administration de Paychex, Inc. entreprise située à Rochester, dans l'État de New York, après avoir pris sa retraite en octobre 2022 en tant que PDG de l'entreprise. Au cours de ses 12 années au poste de PDG, M. Mucci a dirigé la transformation de Paychex, qui est passée d'une société de services de paie à une société de services de premier plan, orientée client et reposant sur la technologie. L'innovation numérique de Paychex a considérablement élargi les solutions RH disponibles pour ses 730 000 et quelque petites et moyennes entreprises clientes grâce à l'introduction de son logiciel en tant que service basé sur le cloud et à ses capacités de mobilité qui ont accru le soutien à son service personnalisé de classe mondiale.

Avant de rejoindre Paychex en 2002, M. Mucci était l'ancien PDG de Frontier Telephone, une division de Frontier Corporation située à Rochester, où il a passé 21 ans au total.

« Marty a une connaissance approfondie des services B2B, et son leadership exercé lors de la transformation de Paychex en un leader du secteur orienté données et technologie apportera une perspective précieuse à notre conseil d'administration », a déclaré Scott D. Farmer, président exécutif du conseil d'administration de Cintas. « Sous la direction de Marty, la culture de Paychex est similaire à celle de Cintas. Nous nous réjouissons de sa contribution et de son leadership alors que nous continuons à développer l'expérience numérique de nos clients et à renforcer la position de Cintas comme leader du secteur des services aux entreprises ».

Membre indépendant du conseil d'administration de Cintas, M. Mucci siégera au comité d'audit et au comité de nomination et de gouvernance d'entreprise. Outre le conseil d'administration de Paychex, où il siège depuis 2010, M. Mucci est également membre du conseil d'administration de NCR Corporation, qui fournit des services de conseil numérique et des produits aux entreprises connectées.

>> Supports d'utilisation des médias via Dropbox : Photo du visage de Martin Mucci (.jpg)

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Readytm) à ouvrir leurs portes tous les jours, en toute confiance, en leur fournissant des produits et des services qui contribuent à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. En proposant des uniformes, tapis, serpillières, serviettes, fournitures hygiéniques, services d'eau au travail, produits de premiers secours et de sécurité, stations de nettoyage oculaire, formations à la sécurité, extincteurs, gicleurs et services d'alarme, Cintas aide ses clients à se préparer pour la journée de travail (Ready for the Workday®). Basé à Cincinnati, Cintas est une société publique figurant au palmarès Fortune 500, cotée au Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS et faisant partie des indices Standard & Poor's 500 et Nasdaq-100.

